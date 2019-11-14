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РИА Новости

В Париже прошла презентация книги Пушкова

00:34 14.11.2019 (обновлено: 00:48 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Презентация книги члена Совета Федерации Алексея Пушкова "Глобальные шахматы. Русская партия" ("Le jeu russe sur l'échiquier global") состоялась в среду вечером в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло при участии автора, посла РФ во Франции Алексея Мешкова, спецпредставителя президента Франции по России Жан-Пьера Шевенмана.
"Я думаю, эта книга займет достойное место не только на ваших книжных полках, но и на письменных столах. Потому что она дает возможность понять в ретроспективе, откуда мы вышли за эти последние десятилетия, к чему мы пришли и главное - куда мы идем", - сказал российский посол, говоря о работе Пушкова.
По словам Мешкова, "весьма символично, что наша встреча проходит на полях Форума мира, который сейчас проходит во Франции".
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"Вчера на форуме выступал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, который тоже излагал те идеи, которые созвучны идеям, написанным в книге. Это, наверное, логично, потому что мы все единомышленники. Это издание своевременно для российско-французских отношений. Потому что, как вы знаете, на саммите в Брегансоне наши президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон приняли решение о совместной работе по будущему европейской безопасности. Создается соответствующая рабочая группа. Я убежден, что идеи, изложенные в книге, могут быть востребованы как раз экспертами, которые будут работать с российской и французской стороны над этой очень важной для всех нас темой - темой будущего Европы", - сказал Мешков.
Он также добавил, что сегодня российско-французские отношения выходят на ту дорогу, по которой они должны идти.
"Это книга не только о российской внешней политике, но и эволюции мира на протяжении последних 30-ти лет", - сказал Пушков.
В своем выступлении сенатор затронул ряд проблем международной политики, неоднократно подчеркивая, что однополярный мир, навязываемый США, сегодня перестал действовать.
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Сергей ЛавровСовет Федерации РФАлексей ПушковСШАПарижВ мире
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