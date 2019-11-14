В Париже прошла презентация книги Пушкова

ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Презентация книги члена Совета Федерации Презентация книги члена Совета Федерации Алексея Пушкова "Глобальные шахматы. Русская партия" ("Le jeu russe sur l'échiquier global") состоялась в среду вечером в Российском духовно-культурном православном центре в Париже , передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло при участии автора, посла РФ во Франции Алексея Мешкова , спецпредставителя президента Франции по России Жан-Пьера Шевенмана.

"Я думаю, эта книга займет достойное место не только на ваших книжных полках, но и на письменных столах. Потому что она дает возможность понять в ретроспективе, откуда мы вышли за эти последние десятилетия, к чему мы пришли и главное - куда мы идем", - сказал российский посол, говоря о работе Пушкова.

По словам Мешкова, "весьма символично, что наша встреча проходит на полях Форума мира, который сейчас проходит во Франции".

"Вчера на форуме выступал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, который тоже излагал те идеи, которые созвучны идеям, написанным в книге. Это, наверное, логично, потому что мы все единомышленники. Это издание своевременно для российско-французских отношений. Потому что, как вы знаете, на саммите в Брегансоне наши президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон приняли решение о совместной работе по будущему европейской безопасности. Создается соответствующая рабочая группа. Я убежден, что идеи, изложенные в книге, могут быть востребованы как раз экспертами, которые будут работать с российской и французской стороны над этой очень важной для всех нас темой - темой будущего Европы", - сказал Мешков.

Он также добавил, что сегодня российско-французские отношения выходят на ту дорогу, по которой они должны идти.

"Это книга не только о российской внешней политике, но и эволюции мира на протяжении последних 30-ти лет", - сказал Пушков.

В своем выступлении сенатор затронул ряд проблем международной политики, неоднократно подчеркивая, что однополярный мир, навязываемый США, сегодня перестал действовать.