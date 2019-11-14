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РИА Новости

Вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на выставке Dubai Airshow-2019

00:30 14.11.2019
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© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса" / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии
© РИА Новости . Пресс-служба компании "Алроса"
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Вертолет Ми-38 во время испытаний в аэропорту Мирный в Якутии . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Новейший гражданский вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2019, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
Выставка пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).
"Вертолеты России" в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2019 впервые представят за рубежом новейший гражданский вертолет Ми-38. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на статической экспозиции, а также примет участие в летной программе", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.
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"Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", - цитируется в сообщении глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет "Ансат", который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке.
"В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun – макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", - цитируется в сообщении гендиректор компании Андрей Богинский.
При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их "задним" расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.
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Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.
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Андрей БогинскийВертолеты РоссииДенис МантуровМи-38Министерство промышленности и торговли РФВладимир ПутинБезопасностьЭкономика
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