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РИА Новости

В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум

00:28 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум, тема которого обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации", открывается в Северной столице в четверг.
"В этом году основная тема форума - "Культурные коды в условиях глобализации". Сохранение уникальности культур, страновой идентичности и в то же время открытость, сотрудничество, появление новых международных проектов - важнейший вопрос современной культурной повестки. Уверена, обсуждения на форуме станут хорошей основой для новых глубоких и продолжительных культурных контактов, помогут задать тренды развития мировой культуры, будут способствовать новым открытиям и достижениям современного искусства", - сказала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, слова которой приводятся на сайте Культурного форума.
По ее оценке, за восемь лет форум стал "действительно крупным международным событием, уникальным по тематике и числу участников". Ежегодно дискуссионные площадки привлекают 35 тысяч участников, отметила Голодец.
Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, а также три тематических трека. Общественный поток, в рамках которого проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки и кинопремьеры, ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга.
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"В программу форума впервые войдут треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям… В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей". В будущем темы и количество треков будут меняться, следуя за культурной повесткой", - сообщают организаторы.
Почетный статус "страна-гость" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума имеет Китайская Народная Республика (КНР). Также в 2019 году в рамках форума введен новый статус "специальная программа", который нацелен на наиболее широкое и яркое представление определенной страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году соответствующий статус получили Турция и Форум славянских культур.
Участниками VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума станут, в частности, кинорежиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук, пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет, театральные режиссеры Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Валерий Фокин и Константин Богомолов, а также писатели Дмитрий Быков и Павел Басинский, звезды джазовой музыки Тиль Брённер и Игорь Бутман, директора ведущих музеев России Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова и Владимир Гусев, а также медиаменеджер Алексей Венедиктов, журналист и писатель Михаил Зыгарь. Российский фигурист Илья Авербух выступит не только спикером, но и режиссером-постановщиком церемонии гала-открытия форума, которое в этом году посвящено закрытию Театральной олимпиады 2019.
Организаторами Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.
Александр Беглов
5 ноября, 19:04
Первый форум "Санкт-Петербург - Турция" планируется провести в 2020 году
Главной площадкой форума вновь станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловая площадка будет работать в Российском этнографическом музее. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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КультураМинистерство культуры РФКитайТурцияРоссияСанкт-Петербург
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