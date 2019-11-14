Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес показала в сторис инстаграма одинаковые татуировки, которые сделала вместе с лучшей подругой и автором песен Джулией Майклз.
Cкриншот из сторис Селены Гомес в Instagram
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Cкриншот из сторис Селены Гомес в Instagram
Cкриншот из сторис Селены Гомес в Instagram
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Cкриншот из сторис Селены Гомес в Instagram
1 из 2
Cкриншот из сторис Селены Гомес в Instagram
2 из 2
Cкриншот из сторис Селены Гомес в Instagram
"Моя стрелочка теперь всегда будет указывать на тебя", — написала Гомес.
Певицы сделали татуировки после концерта Майклз, который состоялся в театре Генри Фонды (Лос-Анджелес) в этот понедельник.
Селена Гомес приехала поддержать лучшую подругу, и даже исполнила песню Anxiety, над которой они работали вместе.
Джулия также принимала участие в написании трека Селены Гомес Lose You To Love Me, который был посвящен ее расставанию с Джастином Бибером.
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