Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес показала в сторис инстаграма одинаковые татуировки, которые сделала вместе с лучшей подругой и автором песен Джулией Майклз.

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"Моя стрелочка теперь всегда будет указывать на тебя", — написала Гомес.

Певицы сделали татуировки после концерта Майклз, который состоялся в театре Генри Фонды (Лос-Анджелес) в этот понедельник.

Селена Гомес приехала поддержать лучшую подругу, и даже исполнила песню Anxiety, над которой они работали вместе.