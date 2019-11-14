"Процветает каннибализм". Почему песцы подались в города

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. На севере Красноярского края — нашествие песцов. Местные жители снимают полярных лисиц на камеру, выкладывают фото и видео в Сеть. Животные шарят в мусорных контейнерах в поисках пропитания: из-за голода они мигрируют на юг и кормятся по пути всем подряд. Ближе к весне хищники вернутся домой — в северную тундру. Вот только выживут немногие. Специалисты уверяют, что песцы не опасны. Однако лучше держаться от них подальше, ведь некоторые могут быть заражены бешенством.

"Людей не боятся"

Полярные лисицы атаковали Дудинку: их встречают как в центре города, так и на окраинах. "Песец — обитатель здешней тундры. В Дудинке он часто появляется", — рассказывает РИА Новости замдиректора районной газеты "Таймыр" Николай Шелепов.

Шелепов поделился с нами видео, которое сделал в октябре на улице Советской: "Утром шел на работу, песец бежал впереди меня". Он говорит, что по городу "следов очень много". Людям, впрочем, звери не досаждают: "Пока не было жалоб на то, чтобы они кому-то мешали. А вообще, они не привыкли к городской среде — часто попадают под колеса автомобилей: на трассе между Норильском и Дудинкой много сбитых животных".

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По словам Николая, песцы стаями селятся на одном из рыбных цехов. "Сидят прямо на помойке. Как только подъезжает автомобиль, прячутся под контейнерами. Пока не вполне понятно, почему они сюда ломятся. На голодающих не очень похожи. Людей зверьки не пугают — наоборот, только радуют".

Дудинский предприниматель Насерадин Алиев сообщил РИА Новости, что хищники обитают не только возле его рыбного цеха: "У нас здесь большая промышленная зона. Очень много зданий — вокруг каждого можно увидеть песцов. Выгонять их бесполезно — снова возвращаются. Специально мы их не подкармливаем — крутятся возле мусорных баков и находят что-то съедобное". Как отметил Алиев, "людей не боятся, но ни на кого не нападают". Собеседник уточняет, что предыдущее такое нашествие было пять лет назад, "однако в этом году их намного больше".

Жители северной части Красноярского края активно обсуждают вторжение песцов в соцсетях и массово выкладывают ролики. На записи жителей улицы Надеждинской в Норильске полярная лисица средь бела дня поднимается по лестнице к одному из подъездов дома. На другом видео около десятка песцов бегают в Дудинке вокруг мусорных баков. Они так этим увлечены, что не обращают внимания на приближающийся автомобиль, водитель которого снимает происходящее на камеру. На следующих кадрах бесстрашное животное пускается наперегонки с автомобилистом — бежит прямо по трассе. Хищников видят так часто, часто местные жители придумывают им клички.

В комментариях одни сходятся во мнении, что всему виной человек, "уничтожающий среду обитания животных". Другие призывают не паниковать: дескать, песцы просто "хотят поживиться, не прилагая к этому больших усилий", а "пропитания в тундре им вполне хватает".

Голод

Почему хищники "вышли в люди", РИА Новости поинтересовалось у экологов. Кандидат биологических наук, руководитель группы экологии и оленеводства НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Анатолий Шапкин из Норильска уверен, что животных гонит в города именно голод.

"Нынешняя массовая миграция вызвана причинами биотического характера. Дело в том, что кормятся песцы в основном мышевидными грызунами. Если кормовая база не соответствует их запросам, происходят такие миграции — обычно раз в два-три года, — комментирует Шапкин. — В какие-то годы грызунов много, бывают и спады. Например, в 2017-м был пик, а потом их численность стала снижаться".

По словам эксперта, из-за так называемой депрессии грызунов песцы в поисках еды направляются на юг и кормятся всем, что попадется на пути. "Идут, как правило, по долинам рек. Случается, что добираются до Ангары. Обратно на север возвращаются ближе к весне. Доходит только десять процентов: большая часть гибнет в дороге — от голода, из-за нападения других хищников". Эколог уточняет: "Нижняя граница ареала обитания — южнее Норильска". Именно поэтому там часто встречают полярных лисиц. Шапкин заверяет, что людям нечего бояться: в голодные времена песцы больше опасны друг для друга. "Среди этих зверей процветает каннибализм. Из-за пищевой конкуренции сильный может уничтожить слабого".

Координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов в беседе с корреспондентом РИА Новости замечает, что песцы падки на пищевые отходы, поэтому в населенных пунктах они стаями собираются именно у мусорных баков: "У них есть привычка доедать остатки добычи другого хищника — к примеру, медведя. Они могут за ним ходить по пятам и выжидать, пока тот кого-то поймает. В городе песца окружают разные вкусные для него запахи. И если человек не очень аккуратен с пищевыми отходами, он сам провоцирует зверей на то, чтобы те пришли в гости".

Стишов разъясняет, как понять, представляют ли полярные лисицы опасность. "Если они ведут себя осторожно, аккуратно, прячутся от людей, можно не беспокоиться. Если же песец держится нагло — огрызается, ничего не боится, нарывается, он опасен: есть вероятность, что болен бешенством". Таких, уточняет эксперт, специальные службы должны отстреливать, так как больные особи способны навредить не только людям, но и сородичам.

По словам эколога Анатолия Шапкина, инфекция может передаться человеку через укус — в этом случае требуется срочная вакцинация.

"Песцы распространены по Таймыру равномерно — от Диксона до предгорья Путорана, — говорит начальник отраслевого отдела краевого Минприроды Александр Коробкин. — Полярные лисицы всегда тяготели к хозяйствующим структурам — городам, селам. Край, в котором они обитают, суровый. Их притягивают места, где они могут без особого труда добыть корм. Такой халявный, скажем так, образ жизни их больше привлекает, нежели необходимость самостоятельно бегать и что-то искать". По наблюдениям местных охотопользователей, общая численность песцов — около девяти тысяч особей. "Оснований для регулирования их количества нет. Кроме того, данный вид не относится к лимитированному, то есть на него можно свободно охотиться. Однако желающих нет — на рынке сбыта песец не пользуется спросом", — добавляет Коробкин.

"Единичный случай"

В свою очередь, в пресс-службе администрации Дудинки агентству сообщили, что официальных жалоб от горожан пока не поступало: "Песцы здесь стаями не ходят. Это единичный случай. Для нас тоже экзотика".

В администрации Норильска также подтвердили, что "массовых выходов не зарегистрировано": "Песцов, конечно, можно увидеть, но не в самом городе, а за его пределами".