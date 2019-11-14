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РИА Новости

Всемирный день борьбы с диабетом

05:25 14.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлюкометр для измерения глюкозы
Глюкометр для измерения глюкозы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.
20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию по сахарному диабету, в которой стремительный рост заболеваемости диабетом был объявлен чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества. Принятию резолюции ООН способствовало широкомасштабное общественное движение, инициированное Международной диабетической федерацией и направленное на повышение информированности населения планеты об угрозе диабета. Резолюция призвала государства-члены ООН принять меры для борьбы с диабетом и разработать национальные стратегии профилактики и лечения диабета. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под эгидой ООН.
Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Во многих культурах круг символизирует жизнь и здоровье, а синий цвет обозначает небо, которое объединяет все народы, и цвет флага ООН.
Диабет – это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.
В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа – инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.
Диабет второго типа – инсулинонезависимый. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.
Симптомы диабета первого типа могут появиться внезапно. Они включают чрезмерное мочеотделение (полиурию), жажду (полидипсию), постоянное чувство голода, потерю веса, изменение зрения и усталость. Диабет II типа в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета первого типа, но часто являются менее выраженными. В результате болезнь может быть диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, после возникновения осложнений. До недавнего времени диабет этого типа наблюдался лишь среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и детей.
Во время беременности может быть выявлен гестационный диабет. У женщин, имеющих такую форму диабета, повышается риск осложнений во время беременности и родов. В дальнейшем у них возникает риск заболеть диабетом второго типа.
По данным Всемирной диабетической федерации, в настоящее время в мире более 425 миллионов человек живут с диабетом. У большинства из них – диабет второго типа. При этом каждый второй человек с диабетом второго типа не знает о своей болезни.
Диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт.
В России, по данным Росстата, порядка 4,6 миллиона больных диабетом.
Согласно результатам исследований, у 24% взрослого населения России имеется преддиабет (высокая степень вероятности возникновения и развития сахарного диабета), у 5,4% – сахарный диабет второго типа, причем более половины из них не знает о наличии заболевания.
В последние годы в РФ в два раза увеличилась продолжительность жизни больных, страдающих сахарным диабетом первого типа, и на 25% – больных, страдающих сахарным диабетом второго типа. При этом гораздо реже стали отмечаться осложнения: жизнь больных с диабетическим поражением почки без диализа увеличилась в пять раз – с 5 до 25 лет. В 95% случаев удается сохранить зрение больным диабетом, а частота ампутаций вследствие диабетической стопы снизилась в 3,5 раза.
Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме, связанной с этим заболеванием. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2019 года – "Семья и диабет". Почти в каждой семье есть человек, страдающий диабетом, поэтому осведомленность о признаках, симптомах и факторах риска для всех типов диабета имеет жизненно важное значение.
Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу. В группе риска находятся люди, у кого этой болезнью страдают родители, братья и сестры, – таким пациентам необходимо раз в год определять сахар крови натощак.
Сегодня полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью. Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться ее предотвратить. Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета второго типа.
Для профилактики или отсрочивания диабета второго типа эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни. Необходимо добиться здорового веса тела и поддерживать его; быть физически активным; придерживаться здорового питания, уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; воздерживаться от употребления табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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