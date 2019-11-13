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РИА Новости

Дипломат подтвердил интерес Трампа к расследованию дела Байдена на Украине

23:56 13.11.2019 (обновлено: 23:57 13.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы Украина расследовала дела в этой стране бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, а не коррупцию в целом, как утверждает сам президент, сообщили в ходе слушаний по делу импичмента Трампа и.о. посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
В среду в комитете по разведке палаты представителей США проходят первые открытые слушания в рамках инициированной демократами процедуры импичмента Трампа. Председатель комитета Адам Шифф спросил, обсуждал ли Трамп с президентом Украины Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией или коррупционные скандалы с участием членов предыдущих украинских администраций. Зампомощника госсекретаря Кент ответил на это отрицательно. Шифф продолжил: "Ремарки президента (Дональда Трампа) касались прежде всего 2016 (года) и Байденов. Я прав?". "Думаю, да", - ответил Кент.
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Такое же мнение высказал и.о. посла США на Украине Тейлор. Он сообщил также, что призывал посла США в ЕС Гордона Сондленда повлиять на президента Трампа с целью отказаться от требований к Зеленскому по вопросу расследования Байденов.
Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.
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Отцы и дети: как сын Джо Байдена становится козырем Трампа на выборах-2020
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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