Дипломат подтвердил интерес Трампа к расследованию дела Байдена на Украине

В среду в комитете по разведке палаты представителей США проходят первые открытые слушания в рамках инициированной демократами процедуры импичмента Трампа. Председатель комитета Адам Шифф спросил, обсуждал ли Трамп с президентом Украины Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией или коррупционные скандалы с участием членов предыдущих украинских администраций. Зампомощника госсекретаря Кент ответил на это отрицательно. Шифф продолжил: "Ремарки президента (Дональда Трампа) касались прежде всего 2016 (года) и Байденов. Я прав?". "Думаю, да", - ответил Кент.

Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право. Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют Трампа в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью.