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РИА Новости

Адвокат Соколова прокомментировал сообщения об убийстве аспирантки во сне

23:35 13.11.2019 (обновлено: 00:03 14.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал сообщения СМИ о том, что ученый убил аспирантку СПбГУ и свою возлюбленную Анастасию Ещенко во сне.
Юрист призвал воздержаться от смакования кровавых подробностей убийства для объективности расследования и по гуманным соображениям.
Он отметил, что защита искренне соболезнует всем, кого затронула эта трагедия.
Адвокат также рассказал, что Соколов дал полные показания и отказался от права не свидетельствовать против себя, которое дает 51 статья Конституции.
"Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы", — рассказал юрист.
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Суд арестовал историка до 8 января 2020 года.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУСПбГУОлег СоколовРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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