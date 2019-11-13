Адвокат Соколова прокомментировал сообщения об убийстве аспирантки во сне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев прокомментировал сообщения СМИ о том, что ученый убил аспирантку СПбГУ и свою возлюбленную Анастасию Ещенко во сне.
Юрист призвал воздержаться от смакования кровавых подробностей убийства для объективности расследования и по гуманным соображениям.
Он отметил, что защита искренне соболезнует всем, кого затронула эта трагедия.
Адвокат также рассказал, что Соколов дал полные показания и отказался от права не свидетельствовать против себя, которое дает 51 статья Конституции.
"Допрос производился с видеофиксацией. Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы", — рассказал юрист.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Утром Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Суд арестовал историка до 8 января 2020 года.