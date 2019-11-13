Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T23:16Z
https://ria.ru/20191113/1560906307.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156076/02/1560760280_0:242:2981:1919_1036x0_80_0_0_27ff651e19447eb6bc9ac95488b98c90.jpg
РИА Новости

Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными

23:14 13.11.2019 (обновлено: 23:16 13.11.2019)
292
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС.
Президент РФ В.Путин принимает участие в неформальном саммите БРИКС в Анталье
Вчера, 08:00
Их цель — половина мировой экономики. Зачем Путин едет на БРИКС
Он добавил, что в основе отношений двух стран лежит традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, плотная координация по ключевым глобальным проблемам.
"Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием", - подчеркнул российский лидер.
"Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство", - добавил Путин.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере торговли. Он призвал поддержать эту позитивную динамику. "Новый год зовет к новым шагам и новым действиям", - сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
2 июня, 08:00
Как бы поссорить Москву с Пекином? Вообще-то, уже никак
1721021
Обсудить 0
БРИКССи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в работе саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Путин обсудил с Моди совместные проекты России и Индии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми
Участница корейской группы Blackpink Лалиса Манобан
Названа самая красивая девушка Азии 2019 года
Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов
ВЭБ заинтересовался реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
LIVE: Встреча Владимира Путина с председателем КНР в рамках БРИКС
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином "на полях" БРИКС
Берат Албайрак
Глава Минфина Турции назвал переговоры с США продуктивными
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Временный президент Боливии назначила главнокомандующего армией
Самолеты ВКС России в Сирии
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Игорь Коломойский
В "Слуге народа" обвинили Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ
Президент США Дональд Трамп
США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров
Нарендра Моди
Моди приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
00:43Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
Лента новостейМолния