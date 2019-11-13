Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС

Он добавил, что в основе отношений двух стран лежит традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

"Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием", - подчеркнул российский лидер.

"Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство", - добавил Путин.