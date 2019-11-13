Бастрыкин поручил задержать мужчину, напавшего на учительницу в Ставрополье

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и задержать мужчину, который напал на учительницу в Ставропольском крае на глазах у детей, сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, в сюжете одного из федеральных каналов было показано, как в Ставропольском крае мужчина с ножом, "демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань", приближался к мальчикам на детской площадке.
"Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Преградив путь, женщина встала перед злоумышленником, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать", - говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил региональным следователям возбудить уголовное дело и задержать мужчину, а также поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате СК.