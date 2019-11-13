Бастрыкин поручил задержать мужчину, напавшего на учительницу в Ставрополье

"Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Преградив путь, женщина встала перед злоумышленником, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать", - говорится в сообщении.