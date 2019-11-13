Зеленский подписал закон о выплате вознаграждения обличителям коррупции

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает материальное вознаграждение для граждан, сообщивших о факте коррупции, они будут получать долю до 10% от конфискованных сумм.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ на Украине , которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.

"Этот закон определяет правовой статус обличителей - людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - говорится в сообщении. Отмечается, что закон должен создать новую систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве.

Проект закона был одним из предвыборных обязательств Зеленского, он был внесен в Раду главой государства как неотложный. Решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Согласно закону, обличители и их близкие находятся под защитой государства. Сообщение о возможных случаях коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений может быть подано анонимно. При этом в законе прописаны требования к анонимным сообщениям.