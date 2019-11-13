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РИА Новости

Зеленский подписал закон о выплате вознаграждения обличителям коррупции

22:30 13.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает материальное вознаграждение для граждан, сообщивших о факте коррупции, они будут получать долю до 10% от конфискованных сумм.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ на Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
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"Этот закон определяет правовой статус обличителей - людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним", - говорится в сообщении. Отмечается, что закон должен создать новую систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве.
Проект закона был одним из предвыборных обязательств Зеленского, он был внесен в Раду главой государства как неотложный. Решение поддержали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.
Согласно закону, обличители и их близкие находятся под защитой государства. Сообщение о возможных случаях коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений может быть подано анонимно. При этом в законе прописаны требования к анонимным сообщениям.
В документе говорится, что право на вознаграждение имеет гражданин, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума (около 9,6 миллиона гривен или 387 тысяч долларов). Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления.
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