В "Слуге народа" обвинили Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о возобновлении отношений с РФ сделаны для привлечения внимания СМИ.
Коломойский в интервью газете New York Times призвал Украину восстановить отношения с РФ. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты Международного валютного фонда.
"Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, то давайте будем его обсуждать. Это неправильно", - приводит слова Арахамии агентство УНН в среду.
При этом глава фракции заявил, что на Украине пока нет возможности прекратить сотрудничество с МВФ.
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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