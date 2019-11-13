В "Слуге народа" обвинили Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Глава пропрезидентской фракции Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о возобновлении отношений с РФ сделаны для привлечения внимания СМИ.

"Я думаю, что господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманию. Он что-то сказал, то давайте будем его обсуждать. Это неправильно", - приводит слова Арахамии агентство УНН в среду.

При этом глава фракции заявил, что на Украине пока нет возможности прекратить сотрудничество с МВФ.