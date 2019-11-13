Суд в Киеве освободил организатора "покушения" на журналиста Бабченко

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. Архивное фото

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказания в тюрьме Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на российского журналиста Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказания в тюрьме Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко , сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

"Киевский апелляционный суд 13 ноября удовлетворил жалобу осужденного Бориса Германа и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - приводит слова Гайовской агентство "Укринформ".

По ее словам, прокуратура после ознакомления с полным текстом документы, примет решение об обжаловании.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко - украинского предпринимателя Германа. В 2018 году суд приговорил Германа к 4,5 годам тюрьмы.