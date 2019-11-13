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РИА Новости

Суд в Киеве освободил организатора "покушения" на журналиста Бабченко

22:06 13.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДиректор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании
© РИА Новости / Стрингер
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Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Киевский апелляционный суд освободил от отбывания наказания в тюрьме Бориса Германа, осужденного за организацию покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
"Киевский апелляционный суд 13 ноября удовлетворил жалобу осужденного Бориса Германа и освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - приводит слова Гайовской агентство "Укринформ".
Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018 года
8 ноября, 22:53
Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
По ее словам, прокуратура после ознакомления с полным текстом документы, примет решение об обжаловании.
Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил РФ в причастности к "убийству". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко - украинского предпринимателя Германа. В 2018 году суд приговорил Германа к 4,5 годам тюрьмы.
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
30 сентября, 21:12
Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.
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Аркадий БабченкоСлужба безопасности УкраиныРоссияКиевУкраинаВ мире
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