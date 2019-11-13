Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T22:05Z
https://ria.ru/20191113/1560905133.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104952/12/1049521253_0:304:1716:1269_1036x0_80_0_0_c2ae82b6a84cd86d197aaa9299f46b4d.jpg
РИА Новости

Медведчук предположил, зачем власти нужны скандалы вокруг "Слуги народа"

22:05 13.11.2019
448
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что скандалы, в которых фигурируют представители пропрезидентской партии "Слуга народа", отвлекают жителей страны от ключевых проблем на Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает руководителя департамента офиса президента Украины Светлану Кондзелю во взяточничестве и мошенничестве. По данным ведомства, она требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз", ее задержали при получении 150 тысяч долларов. После этого офис президента отстранил ее от выполнения обязанностей.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народу
8 ноября, 08:00
"Готовьтесь к земле". Каких выборов боится Зеленский и при чем тут Кличко
"Скандалы, в которых регулярно фигурируют представители партии "Слуга народа", свидетельствуют не только о морально-этических характеристиках людей, которые пришли в парламент. Это очередное стремление властей отвлечь народ мелочными вопросами от ключевых для страны тем", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в среду.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что офис президента Украины заподозрил 11 депутатов из фракции Верховной рады "Слуга народа" в получении взятки в размере по 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение". Предварительные результаты проверки на детекторе депутатов фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде показали, что парламентарии не получали взяток за продвижение каких-либо законопроектов или отказ от голосования за них.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
5 октября, 08:00
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
620000
Обсудить 1
Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Молодежь с флагом Украины в Киеве
Американский дипломат объяснил роль Украины в "противостоянии" России и США
Игорь Коломойский
В "Слуге народа" обвинили Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ
Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании
Суд в Киеве освободил организатора "покушения" на журналиста Бабченко
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила об угрозе дестабилизации ситуации в Грузии
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Конференция Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке
Кинопродюсеры из США обсудили съемочный потенциал России
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Игорь Коломойский
Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом
Железная дорога через Крымский мост
Эксперт назвал реакцию Киева на запуск поездов в Крым дискредитирующей
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Временный президент Боливии хочет запретить Моралесу участвовать в выборах
Здание аэропорта Уфа
Суд оштрафовал аэропорт в Уфе за безбилетницу из психбольницы в самолете
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил задержать мужчину, напавшего на учительницу в Ставрополье
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми
Президент США Дональд Трамп
Дипломат подтвердил интерес Трампа к расследованию дела Байдена на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
00:43Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
Лента новостейМолния