Медведчук предположил, зачем власти нужны скандалы вокруг "Слуги народа"

"Готовьтесь к земле". Каких выборов боится Зеленский и при чем тут Кличко

"Готовьтесь к земле". Каких выборов боится Зеленский и при чем тут Кличко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение". Предварительные результаты проверки на детекторе депутатов фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде показали, что парламентарии не получали взяток за продвижение каких-либо законопроектов или отказ от голосования за них.