Медведчук предположил, зачем власти нужны скандалы вокруг "Слуги народа"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что скандалы, в которых фигурируют представители пропрезидентской партии "Слуга народа", отвлекают жителей страны от ключевых проблем на Украине.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает руководителя департамента офиса президента Украины Светлану Кондзелю во взяточничестве и мошенничестве. По данным ведомства, она требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз", ее задержали при получении 150 тысяч долларов. После этого офис президента отстранил ее от выполнения обязанностей.
"Скандалы, в которых регулярно фигурируют представители партии "Слуга народа", свидетельствуют не только о морально-этических характеристиках людей, которые пришли в парламент. Это очередное стремление властей отвлечь народ мелочными вопросами от ключевых для страны тем", - написал Медведчук на своей странице в Twitter в среду.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что офис президента Украины заподозрил 11 депутатов из фракции Верховной рады "Слуга народа" в получении взятки в размере по 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов пройти проверку на полиграфе.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение". Предварительные результаты проверки на детекторе депутатов фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде показали, что парламентарии не получали взяток за продвижение каких-либо законопроектов или отказ от голосования за них.
5 октября, 08:00Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так