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РИА Новости

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

21:44 13.11.2019 (обновлено: 21:45 13.11.2019)
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© Фото : ФСИН РФРуководитель донского ГУФСИН Муслим Даххаев
Руководитель донского ГУФСИН Муслим Даххаев
© Фото : ФСИН РФ
Руководитель донского ГУФСИН Муслим Даххаев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
"Под стражу", - сказал судья.
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности ГУФСИН. В УСБ прошли обыски.
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года. До этого работал начальником УФСИН России по Дагестану. Награжден орденом Мужества.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля, 08:00
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