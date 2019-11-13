Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
"Под стражу", - сказал судья.
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке. С ним вместе доставили замначальника управления собственной безопасности ГУФСИН. В УСБ прошли обыски.
Даххаев руководит ростовским ГУФСИН с августа 2017 года. До этого работал начальником УФСИН России по Дагестану. Награжден орденом Мужества.
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