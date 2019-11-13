Американский дипломат объяснил роль Украины в "противостоянии" России и США

"Украина - стратегический партнер Соединенных Штатов. Она находится на передовой в конфликте с вновь ставшей агрессивной Россией", - сказал Тейлор на слушаниях в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Он отметил, что военная помощь Вашингтона нужна Киеву, а ее отзыв назвал сумасшествием.
"Я так считал тогда и также считаю сейчас", - заявил он.
По словам дипломата, он участвует в слушаниях "исключительно, чтобы представить факты такими, как он их знает".
29 октября, 08:00Украинский террор пришел на американскую землю
Слушания по импичменту
Ранее в комитете по разведке палаты представителей США прошли первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.
Ее запустили демократы из-за подозрения, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы Киев начал расследование против своего политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп же заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право.
Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп продвигал теорию, что Байден-старший добился прекращения расследования против Burisma и увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Демократы заявляют, что факты не подтверждают эту теорию, и обвиняют президента в попытках избавиться от политического противника с иностранной помощью. Ранее свидетельствующие по делу импичмента американские дипломаты, в том числе Тейлор, заявляли на закрытых слушаниях, что расследование в отношении Байденов было одним из условий предоставления одобренной конгрессом помощи Украине.