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РИА Новости

Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

21:17 13.11.2019 (обновлено: 21:45 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
"Мы думаем, мы можем торговать на 100 миллиардов с Турцией, сейчас это около 20 миллиардов. Но мы думаем, что это легко может быть 100 миллиардов. Это будет прекрасно для Турции и хорошо для нас", - сказал он в среду журналистом перед началом двусторонней встречи с Эрдоганом.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Вчера, 09:31Сказано в эфире
"Зачем платить такую дань?" Политолог о сделке США Турции на $100 млрдПрезидент США предложил лидеру Турции сделку на 100 миллиардов долларов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал свое мнение по этому вопросу.
По мнению Трампа, достичь такого оборота можно в короткие сроки. Он добавил, что будет обсуждать с турецким лидером тему С-400 и F-35, однако не сообщил подробности.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Дональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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