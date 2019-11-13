Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

"Мы думаем, мы можем торговать на 100 миллиардов с Турцией, сейчас это около 20 миллиардов. Но мы думаем, что это легко может быть 100 миллиардов. Это будет прекрасно для Турции и хорошо для нас", - сказал он в среду журналистом перед началом двусторонней встречи с Эрдоганом.

По мнению Трампа, достичь такого оборота можно в короткие сроки. Он добавил, что будет обсуждать с турецким лидером тему С-400 и F-35, однако не сообщил подробности.