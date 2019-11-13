Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
"Мы думаем, мы можем торговать на 100 миллиардов с Турцией, сейчас это около 20 миллиардов. Но мы думаем, что это легко может быть 100 миллиардов. Это будет прекрасно для Турции и хорошо для нас", - сказал он в среду журналистом перед началом двусторонней встречи с Эрдоганом.
Вчера, 09:31Сказано в эфире"Зачем платить такую дань?" Политолог о сделке США Турции на $100 млрдПрезидент США предложил лидеру Турции сделку на 100 миллиардов долларов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал свое мнение по этому вопросу.
По мнению Трампа, достичь такого оборота можно в короткие сроки. Он добавил, что будет обсуждать с турецким лидером тему С-400 и F-35, однако не сообщил подробности.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.