Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Он жил в Швейцарии, а в сентябре прошлого года переехал в Израиль. Бизнесмен заявлял, что готов вернуться домой после инаугурации Зеленского, но в итоге приехал на Украину чуть раньше.