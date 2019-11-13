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РИА Новости

Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом

21:12 13.11.2019 (обновлено: 00:48 14.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Если западные страны будут пренебрежительно относиться к Украине, она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.
"Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы", — сказал он в интервью газете The New York Times.
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По мнению Коломойского, восстановление отношений с Россией необходимо для экономического выживания Украины.
При этом он усомнился в возможности присоединения страны к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, отметив, что Украину используют для ведения "войны против России".
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Он жил в Швейцарии, а в сентябре прошлого года переехал в Израиль. Бизнесмен заявлял, что готов вернуться домой после инаугурации Зеленского, но в итоге приехал на Украину чуть раньше.
Состояние Коломойского оценивают примерно в 1,4 миллиарда долларов. Его регулярно обвиняют во влиянии на президента страны Владимира Зеленского, однако они оба эти утверждения опровергают.
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НАТОЕвросоюзИгорь КоломойскийПольшаКраковРоссияВаршаваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хорошие рассуждения!!! Обгадить Россию как только можно, принести ей убытки и финансовые и моральные, а теперь говорить о сближении с Россией- якобы что бы выжить! А хотим ли мы этого выживания при таких формулировках? А когда выживут снова предать? Хватит уже таких экспериментов. Сами выживайте, что бы поняли кто был настоящим другом, а кто использовал их, как неразумных. Вот и набирайтесь разума.
13 ноября, 22:07
barabashkg
7030003
Вряд ли у него что получится после того, как наплевал в колодец.А водица вдруг потребовалась. Никто не помнит, как он лишился российского отделения Приват-банка? А я напомню: это случилось ровно через 3 дня, после того, как он проехался по невысокому росту ВВП, причем в весьма непарламентских выражениях. Я тогда сразу и сказал, ну, вот он и потерял свой банк. Так и вышло. Но если помню я, то помнит и ВВП!
13 ноября, 21:42
Von Stirliz
4990026
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