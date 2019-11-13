Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Если западные страны будут пренебрежительно относиться к Украине, она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.
По мнению Коломойского, восстановление отношений с Россией необходимо для экономического выживания Украины.
При этом он усомнился в возможности присоединения страны к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, отметив, что Украину используют для ведения "войны против России".
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Он жил в Швейцарии, а в сентябре прошлого года переехал в Израиль. Бизнесмен заявлял, что готов вернуться домой после инаугурации Зеленского, но в итоге приехал на Украину чуть раньше.
Состояние Коломойского оценивают примерно в 1,4 миллиарда долларов. Его регулярно обвиняют во влиянии на президента страны Владимира Зеленского, однако они оба эти утверждения опровергают.