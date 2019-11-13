Суд на Украине продлил арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве

В сентябре суд на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов.

Ранее полиция провела 18 сентября спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что мужчина, угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.