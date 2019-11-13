Суд на Украине продлил арест мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Днепровский районный суд Киева на два месяца продлил арест мужчине, который угрожал взорвать мост "Метро" в столице Украины, сообщила в среду пресс-служба столичной прокуратуры.
В сентябре суд на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов.
"По ходатайству столичной прокуратуры, мужчине, который совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту "Метро", продлили на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. В прокуратуре добавили, что по состоянию на 13 ноября, залог за подозреваемого не внесен.
Ранее полиция провела 18 сентября спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.
19 сентября, 14:51Угрожавшего взорвать мост в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что мужчина, угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан, при нем взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.