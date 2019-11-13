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РИА Новости

Сенатор назвала реакцию Киева на запуск поездов в Крым извращенной

20:47 13.11.2019
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© предоставлено заксобранием СевастополяСпикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Представитель Севастополя в СФ Екатерина Алтабаева назвала реакцию властей Украины на сообщения о скором запуске железнодорожного движения в Крым "извращенным представлением о реальной действительности".
Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту. По его словам, у России нет права на это, а мост был построен "неправомерно".
"Железнодорожное сообщение Москвы, Санкт-Петербурга (и других регионов РФ) с Крымом – это внутреннее дело Российской Федерации. И поэтому, сколько бы украинские политики не пытались трактовать это как действия государства-агрессора, оккупанта - это их, я бы сказала, извращенное представление о реальной действительности", – сказала РИА Новости Алтабаева.
Она выразила сожаление, что власти Украины до сих пор не могут осознать реальность, которая утвердилась не только в правовом, но и в моральном, этическом аспекте по отношению к людям, которые живут в Крыму.
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"Неужели не понятно, что демократическим способом была выражена точка зрения жителей Крыма и Севастополя. Это было наше желание, право на суверенитет, поэтому полагаю, что шаги по развитию транспортной сети, в данном случае железнодорожного сообщения, – шаги, которые должны были быть предприняты. Мы не можем быть отрезаны от России. Я полагаю, что надо принять это и исходя из реалий выстраивать будущие отношения двух государств", - добавила она.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, стартовала 8 ноября. Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря.
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Екатерина АлтабаеваСовет Федерации РФКрымСевастопольРоссияУкраинаВ мире
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