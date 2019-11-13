Работы победителей конкурса "Безопасная дорога-детям" представили в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Работы победителей всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога – детям" представили на мультимедийном круглом столе, который прошел в среду в МИА "Россия сегодня".

С 2017 года Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям", направленный на популяризацию соблюдения правил дорожного движения, изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблеме безопасности детей на дорогах, проводит Национальная родительская ассоциация совместно с министерством просвещения РФ и при активном участии Госавтоинспекции МВД России.

В этом году детские и семейные команды состязались в четырех номинациях: "Социальный видеоролик", "Интерактивные формы", "Информационный продукт" и "Компьютерная презентация". Всего на конкурс поступили более трех тысяч шестисот заявок из 81 субъекта Российской Федерации, из них 1879 заявок - от семейных команд.

Участники конкурса создавали социальную рекламу, устраивали флешмобы, игры, соревнования, рисовали просветительские комиксы и плакаты, делали презентации, обучающие правилам безопасного поведения на дороге и рассказывающие о деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). В итоге победителями стали 19 команд образовательных организаций и 13 семейных команд из разных уголков страны.

Говоря об итогах конкурса, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Ольга Позднякова напомнила, что, несмотря на стабильное снижение в последние годы уровня аварийности в стране, проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается крайне актуальной.

"За десять месяцев этого года произошло 16883 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 480 детей погибли – представьте, что практически это целая школа", - сказала Позднякова.

При этом, по данным российской Госавтоинспекции, за январь-октябрь текущего года удалось снизить детскую смертность в результате ДТП на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Представитель Госавтоинспекции МВД России обратила внимание участников круглого стола на то, что дети-пассажиры составляют более 60% от всех погибших в автоавариях детей.

Она призвала родителей всегда соблюдать скоростной режим, быть принципиальными в соблюдении всех правил дорожного движения.

"Если с вами ребенок в автомобиле, пристегивайтесь сами и проконтролируйте, чтобы все пассажиры сделали то же самое", - сказала полковник Позднякова.

Говоря о необходимости использования детских удерживающих устройств, она напомнила, что, хотя правила дают небольшое послабление, определяя обязательность их использования только для детей до 7 лет, желательно этими устройствами не пренебрегать.

"Дети бывают разные - кто-то высокий, кто-то полный - и чтобы каждому ребенку было комфортно, родителями дана возможно самостоятельно определить, каким образом обеспечить безопасность своего ребенка: либо посадить в автокресло, либо в бустер, либо пристегнуть ремнем безопасности. Но позиция Госавтоинспекции однозначна - максимально долгое время, желательно вплоть до 12 лет, использовать автокресло, если ребенок подходит по весу и по росту и ему в нем комфортно", - подчеркнула Ольга Позднякова.

Она также акцентировала внимание на необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов одежды или соответствующих аксессуаров.