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РИА Новости

Работы победителей конкурса "Безопасная дорога-детям" представили в Москве

20:20 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМосква
Москва
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Работы победителей всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога – детям" представили на мультимедийном круглом столе, который прошел в среду в МИА "Россия сегодня".
С 2017 года Всероссийский конкурс "Безопасная дорога – детям", направленный на популяризацию соблюдения правил дорожного движения, изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблеме безопасности детей на дорогах, проводит Национальная родительская ассоциация совместно с министерством просвещения РФ и при активном участии Госавтоинспекции МВД России.
В этом году детские и семейные команды состязались в четырех номинациях: "Социальный видеоролик", "Интерактивные формы", "Информационный продукт" и "Компьютерная презентация". Всего на конкурс поступили более трех тысяч шестисот заявок из 81 субъекта Российской Федерации, из них 1879 заявок - от семейных команд.
Участники конкурса создавали социальную рекламу, устраивали флешмобы, игры, соревнования, рисовали просветительские комиксы и плакаты, делали презентации, обучающие правилам безопасного поведения на дороге и рассказывающие о деятельности отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). В итоге победителями стали 19 команд образовательных организаций и 13 семейных команд из разных уголков страны.
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Говоря об итогах конкурса, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России полковник полиции Ольга Позднякова напомнила, что, несмотря на стабильное снижение в последние годы уровня аварийности в стране, проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается крайне актуальной.

"За десять месяцев этого года произошло 16883 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 480 детей погибли – представьте, что практически это целая школа", - сказала Позднякова.

При этом, по данным российской Госавтоинспекции, за январь-октябрь текущего года удалось снизить детскую смертность в результате ДТП на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Представитель Госавтоинспекции МВД России обратила внимание участников круглого стола на то, что дети-пассажиры составляют более 60% от всех погибших в автоавариях детей.
Она призвала родителей всегда соблюдать скоростной режим, быть принципиальными в соблюдении всех правил дорожного движения.
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"Если с вами ребенок в автомобиле, пристегивайтесь сами и проконтролируйте, чтобы все пассажиры сделали то же самое", - сказала полковник Позднякова.
Говоря о необходимости использования детских удерживающих устройств, она напомнила, что, хотя правила дают небольшое послабление, определяя обязательность их использования только для детей до 7 лет, желательно этими устройствами не пренебрегать.
"Дети бывают разные - кто-то высокий, кто-то полный - и чтобы каждому ребенку было комфортно, родителями дана возможно самостоятельно определить, каким образом обеспечить безопасность своего ребенка: либо посадить в автокресло, либо в бустер, либо пристегнуть ремнем безопасности. Но позиция Госавтоинспекции однозначна - максимально долгое время, желательно вплоть до 12 лет, использовать автокресло, если ребенок подходит по весу и по росту и ему в нем комфортно", - подчеркнула Ольга Позднякова.
Она также акцентировала внимание на необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов одежды или соответствующих аксессуаров.
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"Из всех детей-пешеходов, пострадавших в темное время суток, более 80% не имели световозвращающих элементов и аксессуаров. Наша с вами задача – снабдить детей такими элементами, обеспечить их заметность для водителей в темное время суток", - отметила представитель Госавтоинспекции.
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Безопасная дорога
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