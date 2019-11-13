Чиновницу из офиса Зеленского заподозрили во взяточничестве

Ранее НАБУ сообщило, что Кондзеля требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз", ее задержали при получении 150 тысяч долларов. После этого офис президента отстранил ее от выполнения обязанностей.