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РИА Новости

Чиновницу из офиса Зеленского заподозрили во взяточничестве

20:03 13.11.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает руководителя департамента офиса президента Украины Светлану Кондзелю и ее двух предполагаемых сообщников во взяточничестве и мошенничестве, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее НАБУ сообщило, что Кондзеля требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз", ее задержали при получении 150 тысяч долларов. После этого офис президента отстранил ее от выполнения обязанностей.
"Детективы национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении трем лицам - участникам преступной группы, уличенных накануне "на горячем". Речь идет о руководительнице одного из главных департаментов офиса президента Украины (Кондзеле - ред.)", - говорится в сообщении.
Также ведомство подозревает экс-заместителя министра культуры Украины Викторию Лесничую и еще одного гражданина, который якобы выступал посредником в получении взятки. Им инкриминируются аналогичные статьи.
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Ситуация на УкраинеНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)УкраинаВ мире
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