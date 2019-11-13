В Таджикистане нашли рюкзак российской туристки, утонувшей в горной реке

ДУШАНБЕ, 13 ноя — РИА Новости, Лидия Исамова. Рюкзак и документы российской туристки, утонувшей в горной реке на востоке Таджикистана, нашли местные охотники, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) республики Умеда Юсуфи.

"Рюкзак с документами, фотоаппарат и денежную сумму в российский рублях и долларах США нашли местные охотники в двух километрах от места трагедии", — сказала она.

Туристка, которой был 61 год, вечером 13 августа упала с моста в реку Киргизоб, в момент происшествия ее также переходили еще четверо россиян. Спасатели КЧС Таджикистана искали тело три месяца, но обнаружить его так и не удалось.

Рюкзак был найден в отдаленной горной местности, где нет дорог для проезда транспорта, поэтому сотрудники отдела милиции поселка Сангвор шли до места находки пешком. Горная река осенью обмелела, и рюкзак оказался на поверхности воды, где и был обнаружен местными охотниками.