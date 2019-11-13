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РИА Новости

В Испании из Долины Павших эксгумируют останки 30 жертв Гражданской войны

19:48 13.11.2019 (обновлено: 19:49 13.11.2019)
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© Фото : предоставлено правительством ИспанииБазилика в Долине Павших под Мадридом
Базилика в Долине Павших под Мадридом
© Фото : предоставлено правительством Испании
Базилика в Долине Павших под Мадридом. Архивное фото
МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Испанские власти дали разрешение на работы для эксгумации останков трех десятков тел, захороненных в Долине Павших под Мадридом.
Разрешение на проведение работ в криптах базилики Святого Креста, расположенной в Долине, дал Совет управляющих национального достояния. Всего будет эксгумировано 31 тело, выдачи которых добиваются родственники. "Будет оказана постоянная помощь судебно-медицинских экспертов для технической и юридической помощи", - говорится сообщении ведомства.
По официальным данным, в Долине Павших покоятся 33 833 человека, в основном жертвы Гражданской войны (1936-1939) - причем воевавшие как на стороне республиканцев, так и на стороне франкистов. Треть - 12 410 тел – так и не были идентифицированы.
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Из Долины Павших вертолетом вывезли гроб с останками диктатора Франко
Эксгумация Франсиско Франко, гроб с телом которого находился под плитой рядом с алтарем, состоялась 24 октября – после того, как Верховный суд отклонил иски против правительства родственников диктаторов.
Социалистическое правительство страны ранее заявило, что рассматривает как свою "обязанность" эксгумировать всех жертв Гражданской войны и диктатуры, передать тела семьям, чтобы "они могли их достойно похоронить". По словам и.о. министра юстиции Долорес Дельгадо, это реально сделать за шесть лет. До конца года власти пообещали профинансировать открытие 13 братских могил в различных регионах страны. Общая сумма составит 195 тысяч евро.
С начала 2000-х годов, когда начался процесс эксгумации, было открыто около 750 могил и найдено 9 тысяч тел. Неоткрытыми остаются более 2 тысяч могил. По данным различных ассоциаций и исследователей в годы войны и диктатуры пропали без вести от 114 тысяч до 140 тысяч.
При этом комиссия экспертов при минюсте заявила, что можно будет найти от 20 тысяч до 25 тысяч останков, а идентифицировать от 5 до 7 тысяч. Для того чтобы идентифицировать максимальное число жертв, необходимо создать банк данных ДНК жителей, а также сеть лабораторий судебной генетики по всей стране.
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Гражданская война в Испании (1936-1939)Подробнее о гражданской войне в Испании (1936-1939) читайте в справке РИА Новости.
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Франсиско ФранкоМадрид (город)ИспанияВ мире
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