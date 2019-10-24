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РИА Новости

Под Мадридом началась процедура перезахоронения диктатора Франсиско Франко

12:22 24.10.2019 (обновлено: 12:45 24.10.2019)
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© EFE/Emilio Naranjo POOLЧлены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019
Члены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019
© EFE/Emilio Naranjo POOL
Члены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019
МАДРИД, 24 окт - РИА Новости. Процедура перезахоронения диктатора Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 год, началась под Мадридом, сообщило испанское правительство. Гроб в ближайшее время будет вынесен из базилики в Долине Павших и перезахоронен на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена.
Сначала специалисты должны поднять 1,5-тонную плиту напротив алтаря в базилике, под которой находился гроб, затем священник Сантьяго Кантера, приор бенедиктинского монастыря, который до последнего выступал против перезахоронения, произнесет молитву. На церемонию прибыли ближайшие родственники покойного – его внуки с женами и правнуки, а также и.о. министра юстиции Долорес Дельгадо, несколько чиновников правительства, судмедэксперт.
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Предполагается, что гроб с телом будет на вертолете доставлен на новое место захоронения – кладбище в Эль-Пардо, где покоится супруга Франко, Кармен Поло, скончавшаяся в 1988 году. Его гроб будет сопровождать старший внук Франсиск Франко и и.о. министра юстиции. Процедуре может помешать погода: над Долиной Павших стоит туман.
Долина Павших и кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио находятся в 50 километрах друг от друга и путь на вертолете не должен занять более 15 минут. Если гроб повезут на катафалке, процедура затянется.
Диктатора похоронят в семейном склепе – на церемонии также смогут присутствовать только родственники. На входе установлены рамки, чтобы никто не смог пронести мобильные телефоны. Фотографировать и снимать видео запрещено даже близким.
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Прессу непосредственно к базилике и на кладбище не допустили, журналисты вынуждены ждать за пределами въезда в Долину Павших и за забором кладбища. Все фото- и видеоматериалы распространяются через испанское государственное телевидение TVE и агентство Efe.
Вход на территорию Долины Павших был закрыт для посетителей еще на прошлой неделе, а мессы в базилике отменены.
Не дали разрешение власти и на проведение акции, которую собирались в четверг провести около кладбища в Эль-Пардо крайне правые организации - Фонд Франсиско Франко и Ассоциация возвращения исторической памяти "Корни". Они планировали "произвести молитву за душу" Франко. Однако, по мнению властей, подобная акция могла "создать серьезные проблемы для общественного порядка".
Несмотря на запрет, за пределами Долины Павших и кладбища собрались небольшие группы крайне правых, выступающих против эксгумации, на плакатах которых можно прочесть "Спасибо, Франко".
С утра на кладбище прибывают венки в цветах испанского красно-желтого флага от различных городов и регионов Испании, таких как Картахена, Альмендралехо, Севилья, Балеарские острова.
Эксгумация Франко была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".
Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Крипта находится в самом центре Мадрида, в паре сотен метров от Королевского дворца, и власти опасались, что она станет "новым местом поклонения диктатору" и "создаст угрозу общественному порядку" в одном из самых туристических мест испанской столицы.
В итоге власти приняли решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. В июне, за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд согласился ее отсрочить до вынесения решения по иску семьи Франко по существу. Судьи отклонили иск единогласно 24 сентября. Десятого октября ВС снял последние юридические препятствия для эксгумации.
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Франсиско ФранкоМадрид (город)ИспанияВ мире
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