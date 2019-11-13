"Оппозиционная платформа" раскритиковала продвижение проекта о рынке земли

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Листовки в поддержку законопроекта о снятии моратория на продажу сельхозземель раздавали в среду в Верховной раде, в них разрешение продажи земли иностранцам представили как альтернативу вступления Украины в НАТО, заявил в среду депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Ларин.
Украинский парламент проголосовал за законопроект в I чтении на заседании в среду. Решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.
"В Раде раздают "мотиваторы" - листовки, где объясняют, почему сдача земли иностранцам - это хорошо и правильно. Знаете, какой самый важный аргумент для продажи сельхозугодий в стране, где идет война? Если продадим нашу землю за бесценок западным выгодоприобретателям, то они с оружием возьмутся защищать Украину... То есть продажа земли - это альтернатива НАТО. Зачем Украине париться, добиваясь членства в Альянсе, если легионеров можно за пару месяцев заманить гектарами плодородных черноземов?" - написал Ларин в Facebook.
Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. Документом определяется преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена в проекте закона на уровне 15% области и 0,5% в пределах Украины. Кроме того, предлагается ввести ограничения по концентрации земель в пределах объединенных территориальных общин в размере 35%.
Документом также предлагается дополнить закон "О санкциях" новым видом санкций "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции будут вводиться решением президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаться Радой. Под санкции могут подпадать как иностранные государства, так и отдельные юридические и физические лица.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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