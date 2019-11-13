Клишас оценил предложения об увеличении ответственности за хулиганство

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предложения об увеличении ответственности за мелкое хулиганство, которые во вторник рассмотрела межведомственная группа, подготовлены на основании поступивших в группу предложений и правоприменительной практики, сообщил РИА Новости председатель комитета Предложения об увеличении ответственности за мелкое хулиганство, которые во вторник рассмотрела межведомственная группа, подготовлены на основании поступивших в группу предложений и правоприменительной практики, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Газета "Ведомости" сообщила в среду, что в межведомственной рабочей группе в КоАП предложили внести изменения, а именно увеличить штраф за мелкое хулиганство до 3-5 тысяч рублей вместо нынешних 500-1000 рублей.

В настоящее время на площадке правительства РФ ведется подготовка текста нового КоАП и проектов федеральных законов, направленных на совершенствование системы законодательства в области административных правонарушений. В апреле этого года распоряжением правительства образована межведомственная рабочая группа по подготовке нового КоАП.

"Отмеченные положения относительно мелкого хулиганства вчера обсуждались на заседании рабочей подгруппы, ответственной за подготовку предложений в новый кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросам общей и особенной частей КоАП, межведомственной рабочей группы по подготовке нового кодекса об административных правонарушениях. Предложенным для обсуждения проектом редакции статьи 14.1 нового КоАП действительно предполагается уточнение объективной стороны мелкого хулиганства в сторону расширения ее признаков и усиление ответственности за совершение действий, образующих данный состав правонарушения", - пояснил Клишас.

По его словам, предлагаемая для обсуждения редакция данной нормы подготовлена на основании поступающих в межведомственную рабочую группу предложений по совершенствованию действующего законодательства и анализа правоприменительной практики.

"В то же время необходимо отметить, что обсуждение предлагаемых изменений продолжается и по результатам обсуждения возможна их корректировка", - подчеркнул глава комитета.

При этом Клишас отметил, что размеры санкций за мелкое хулиганство не пересматривались с 2003 года.