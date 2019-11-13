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РИА Новости

Клишас оценил предложения об увеличении ответственности за хулиганство

19:10 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предложения об увеличении ответственности за мелкое хулиганство, которые во вторник рассмотрела межведомственная группа, подготовлены на основании поступивших в группу предложений и правоприменительной практики, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Газета "Ведомости" сообщила в среду, что в межведомственной рабочей группе в КоАП предложили внести изменения, а именно увеличить штраф за мелкое хулиганство до 3-5 тысяч рублей вместо нынешних 500-1000 рублей.
В настоящее время на площадке правительства РФ ведется подготовка текста нового КоАП и проектов федеральных законов, направленных на совершенствование системы законодательства в области административных правонарушений. В апреле этого года распоряжением правительства образована межведомственная рабочая группа по подготовке нового КоАП.
"Отмеченные положения относительно мелкого хулиганства вчера обсуждались на заседании рабочей подгруппы, ответственной за подготовку предложений в новый кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросам общей и особенной частей КоАП, межведомственной рабочей группы по подготовке нового кодекса об административных правонарушениях. Предложенным для обсуждения проектом редакции статьи 14.1 нового КоАП действительно предполагается уточнение объективной стороны мелкого хулиганства в сторону расширения ее признаков и усиление ответственности за совершение действий, образующих данный состав правонарушения", - пояснил Клишас.
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"Должно быть соразмерно". Москалькова об увеличении штрафов за хулиганство
По его словам, предлагаемая для обсуждения редакция данной нормы подготовлена на основании поступающих в межведомственную рабочую группу предложений по совершенствованию действующего законодательства и анализа правоприменительной практики.
"В то же время необходимо отметить, что обсуждение предлагаемых изменений продолжается и по результатам обсуждения возможна их корректировка", - подчеркнул глава комитета.
При этом Клишас отметил, что размеры санкций за мелкое хулиганство не пересматривались с 2003 года.
"Одновременно необходимо отметить, что проектом КоАП, подготовленным депутатами Государственной Думы и активно обсуждавшимся в 2015-2016 годах, размер санкций за мелкое хулиганство предлагался существенно более высоким", - напомнил сенатор.
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"Ведомости": штрафы за хулиганство хотят увеличить в пять раз
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Андрей КлишасСовет Федерации РФРоссияОбщество
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