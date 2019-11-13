Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T18:30Z
https://ria.ru/20191113/1560899069.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155202/99/1552029912_0:89:3166:1870_1036x0_80_0_0_4c947b4ae7f05a9d6135aff87153f82d.jpg
РИА Новости

Посольство США в Киеве осудило преследование украинских журналистов

18:30 13.11.2019
303
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Посольство США в Киеве осуждает преследование и запугивание украинских журналистов и представителей медиа.
Ранее в среду директор института массовой информации Оксана Романюк заявила, что на Украине с начала года 208 журналистов пострадали в результате профессиональной деятельности. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
"Институт массовой информации зафиксировал 208 нарушений свободы слова на Украине с начала года, включая 149 случаями физической агрессии против журналистов. Мы осуждаем преследования и запугивания журналистов и представителей медиа, включая их водителей", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших. Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
Заблокированный вход у здания телеканала NewsOne в Киеве. 4 декабря 2017
30 сентября, 21:12
Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения
6110100
Обсудить 5
СШАКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли
Во Франции объяснили слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
Тимошенко заявила, что "Батькивщина" переходит в оппозицию
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Укртранснафта" получила от "Транснефти" компенсации из-за ЧП с "Дружбой"
Телеведущая Ольга Скабеева
"Отличный план": Скабеева высмеяла украинский законопроект о рынке земли
Президент США Дональд Трамп
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Строительство газопровода Северный поток — 2
МИД ответил на сообщения об "угрозе" Европе из-за "Северного потока — 2"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков: говорить о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского рано
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Вывод российских миротворцев из Южного Судана
Южный Судан поблагодарил Россию за поддержку на международной арене
Протесты в Боливии
Командование боливийской полиции сообщило о нормализации ситуации в стране
Конференция Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке
Кинопродюсеры из США обсудили съемочный потенциал России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
Лента новостейМолния