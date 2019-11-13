Посольство США в Киеве осудило преследование украинских журналистов

Ранее в среду директор института массовой информации Оксана Романюк заявила, что на Украине с начала года 208 журналистов пострадали в результате профессиональной деятельности. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.

Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших. Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.