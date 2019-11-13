Во Франции объяснили слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Франции Флоранс Парли объяснила резкое высказывание президента Глава Минобороны Франции Флоранс Парли объяснила резкое высказывание президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок Макрона в отношении военного блока. Ранее французский лидер заявил в интервью журналу Economist, что "организация полностью утратила координацию между союзниками, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянсазаявили, что не разделяют резких оценок Макрона в отношении военного блока.

Как отметила Парли, президент имел в виду не смерть организации, а то, что никто не может игнорировать кризисную ситуацию, в которую попал альянс.

Она добавила, что в военном плане все работает, и НАТО остается крепким инструментом. Вместе с тем она перечислила проблемы внутри союзного блока.

"Существуют серьезные сомнения в гарантиях безопасности США и, следовательно, по поводу статьи 5. Далее стоит большой вопрос по поводу солидарности союзников, когда Турция атакует тех, кто борется с ИГ*. Наконец, альянс прикладывает недостаточно усилий по европейской безопасности", - отметила министр, выступая в Сенате Франции.

Парли заявила, что президент хочет подать сигнал тревоги в преддверии саммита в Лондоне, который пройдет 3-4 декабря. Она напомнила, что Макрон и президент США Дональд Трамп договорились обсудить перед этим проблемы НАТО.

"Мы предлагаем запустить с нашими партнерами настоящие стратегические размышления о будущем альянса и силе наших обязательств в организации", - сказала Парли.

Она подчеркнула, что военный блок - краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но организации нужно адаптироваться.