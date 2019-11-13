Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T19:17Z
https://ria.ru/20191113/1560898974.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155848/92/1558489268_0:154:2548:1587_1036x0_80_0_0_f922baa96a9c7708c28c9fc13a01bdba.jpg
РИА Новости

Во Франции объяснили слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

18:30 13.11.2019 (обновлено: 19:17 13.11.2019)
2390
© РИА Новости / Максим БлиновГлава Минобороны Франции Флоранс Парли
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли
© РИА Новости / Максим Блинов
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Франции Флоранс Парли объяснила резкое высказывание президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Ранее французский лидер заявил в интервью журналу Economist, что "организация полностью утратила координацию между союзниками, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок Макрона в отношении военного блока.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Вчера, 08:00
НАТО договаривается, как скрыть свою смерть
Как отметила Парли, президент имел в виду не смерть организации, а то, что никто не может игнорировать кризисную ситуацию, в которую попал альянс.
Она добавила, что в военном плане все работает, и НАТО остается крепким инструментом. Вместе с тем она перечислила проблемы внутри союзного блока.

"Существуют серьезные сомнения в гарантиях безопасности США и, следовательно, по поводу статьи 5. Далее стоит большой вопрос по поводу солидарности союзников, когда Турция атакует тех, кто борется с ИГ*. Наконец, альянс прикладывает недостаточно усилий по европейской безопасности", - отметила министр, выступая в Сенате Франции.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
12 ноября, 19:11
"Усиление НАТО важно для безопасности Европы". Могерини о состоянии альянса
Парли заявила, что президент хочет подать сигнал тревоги в преддверии саммита в Лондоне, который пройдет 3-4 декабря. Она напомнила, что Макрон и президент США Дональд Трамп договорились обсудить перед этим проблемы НАТО.
"Мы предлагаем запустить с нашими партнерами настоящие стратегические размышления о будущем альянса и силе наших обязательств в организации", - сказала Парли.
Она подчеркнула, что военный блок - краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но организации нужно адаптироваться.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
4441015
Обсудить 2
Флоранс ПарлиМинобороны ФранцииЭммануэль МакронИсламское государствоДональд ТрампНАТОАнгела МеркельФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Сбившая "пьяного" мальчика в Балашихе вышла на свободу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
Лента новостейМолния