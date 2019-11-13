В Калужской области в местах установки видеокамер снизилось число ДТП

КАЛУГА, 13 ноя – РИА Новости. Число ДТП в местах установки комплексов фотовидеофиксации в Число ДТП в местах установки комплексов фотовидеофиксации в Калужской области за 10 месяцев 2019 года снизилось на 17,6%, сообщило правительство региона в среду.

Сообщается, что на территории региона проходит работа по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", который входит в состав нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, за 10 месяцев 2019 года в местах установки комплексов количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,6%. На федеральной автодороге М-3 "Украина" количество ДТП снизилось на 33,3%. За указанный период ДТП, связанных с превышением установленной скорости движения, не зарегистрировано", - информируют власти.

В настоящее время на территории региона работает 46 стационарных комплексов фотовидеофиксации "Кордон" и "Автоураган", в том числе шесть комплексов для фиксации нарушений правил проезда перекрестков и один комплекс нарушений правил дорожного движения на пешеходном переходе.

Для фиксации нарушений скоростного режима на территории области используется 25 комплексов "Стрелка СТ". Отмечается, что число таких устройств в регионе увеличится до 72 к 2024 году.