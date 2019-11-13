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Калужская область
Калужская область
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РИА Новости

В Калужской области в местах установки видеокамер снизилось число ДТП

18:11 13.11.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкШоссе Р92 на въезде в Калугу
Шоссе Р92 на въезде в Калугу
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 13 ноя – РИА Новости. Число ДТП в местах установки комплексов фотовидеофиксации в Калужской области за 10 месяцев 2019 года снизилось на 17,6%, сообщило правительство региона в среду.
Сообщается, что на территории региона проходит работа по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", который входит в состав нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, за 10 месяцев 2019 года в местах установки комплексов количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,6%. На федеральной автодороге М-3 "Украина" количество ДТП снизилось на 33,3%. За указанный период ДТП, связанных с превышением установленной скорости движения, не зарегистрировано", - информируют власти.
В настоящее время на территории региона работает 46 стационарных комплексов фотовидеофиксации "Кордон" и "Автоураган", в том числе шесть комплексов для фиксации нарушений правил проезда перекрестков и один комплекс нарушений правил дорожного движения на пешеходном переходе.
Калужская область
7 ноября, 13:50Калужская область
В Калужской области отремонтируют более 177 километров дорог
Для фиксации нарушений скоростного режима на территории области используется 25 комплексов "Стрелка СТ". Отмечается, что число таких устройств в регионе увеличится до 72 к 2024 году.
Средства от оплаты штрафов направляются на ремонт и содержание региональных трасс, подчеркивают власти.
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