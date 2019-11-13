Источник: криминального подтекста в смерти девочки в "Артеке" нет

По данным следствия, 12 ноября отдыхавшая в "Артеке" 15-летняя девочка из Махачкалы легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело, которое будет расследовать центральный аппарат СК РФ.
"Криминальный подтекст в смерти девочки отсутствует", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что девочка только приехала в детский центр - смена, в которую она попала, началась 10 ноября. На месте продолжается работа следователей, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
Минпросвещения РФ создало комиссию по расследованию смерти девочки в "Артеке", сообщил ранее РИА Новости источник в комиссии.