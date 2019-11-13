В "Артеке" школьница умерла во сне

По предварительным данным, вчера вечером школьница легла спать, а сегодня утром ее обнаружили мертвой.
26 июня 2018, 11:30В Челябинской области в лагере умер ребенок
На месте происшествия работают следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Владимиром Терентьевым. Причину смерти девочки установит экспертиза. Следователи планируют допросить сотрудников лагеря и отдыхающих детей.
В Министерстве здравоохранения Дагестана рассказали, что девочка училась в девятом классе одной из школ Махачкалы. По данным ведомства, у нее не было каких-либо хронических заболеваний и в Крым она уезжала здоровой.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, в смерти школьницы нет криминального подтекста.
В октябре в Ялтинской городской больнице скончался от пневмонии 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в "Артеке". Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, Министерство просвещения создало специальную комиссию по расследованию.
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