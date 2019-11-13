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РИА Новости

В "Артеке" школьница умерла во сне

11:41 13.11.2019 (обновлено: 17:57 13.11.2019)
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму
© РИА Новости / Олеся Печенкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в детском лагере "Артек" умерла 15-летняя девочка, приехавшая из Махачкалы, сообщила журналистам представитель крымского управления СК Ольга Постнова.
По предварительным данным, вчера вечером школьница легла спать, а сегодня утром ее обнаружили мертвой.
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На месте происшествия работают следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Владимиром Терентьевым. Причину смерти девочки установит экспертиза. Следователи планируют допросить сотрудников лагеря и отдыхающих детей.
В Министерстве здравоохранения Дагестана рассказали, что девочка училась в девятом классе одной из школ Махачкалы. По данным ведомства, у нее не было каких-либо хронических заболеваний и в Крым она уезжала здоровой.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, в смерти школьницы нет криминального подтекста.
В октябре в Ялтинской городской больнице скончался от пневмонии 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в "Артеке". Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, Министерство просвещения создало специальную комиссию по расследованию.
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Министерство просвещения РоссииАртекСледственный комитет РФКрымМахачкалаПроисшествия
Популярные комментарии
Ну можно было мягче преподнести новость, Аллах забрал к себе во время сна. Религиозным не так обидно от этого становится.
13 ноября, 11:46
ИРИван Русский
9310438
вечером девочка уснула.....и только алллах знает , что было позже
13 ноября, 11:58
Константин Виньковский
4323326
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