В "Артеке" школьница умерла во сне

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в детском лагере Следователи возбудили уголовное дело после того, как в детском лагере "Артек" умерла 15-летняя девочка, приехавшая из Махачкалы, сообщила журналистам представитель крымского управления СК Ольга Постнова.

По предварительным данным, вчера вечером школьница легла спать, а сегодня утром ее обнаружили мертвой.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления Владимиром Терентьевым. Причину смерти девочки установит экспертиза. Следователи планируют допросить сотрудников лагеря и отдыхающих детей.

В Министерстве здравоохранения Дагестана рассказали, что девочка училась в девятом классе одной из школ Махачкалы. По данным ведомства, у нее не было каких-либо хронических заболеваний и в Крым она уезжала здоровой.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, в смерти школьницы нет криминального подтекста.