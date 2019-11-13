Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T18:07Z
https://ria.ru/20191113/1560896943.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155673/46/1556734632_0:12:2987:1692_1036x0_80_0_0_8a5d214879b5e9704e0d86c4e5d4f131.jpg
РИА Новости

Тимошенко заявила, что "Батькивщина" переходит в оппозицию

17:48 13.11.2019 (обновлено: 18:07 13.11.2019)
906
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила переходит в оппозицию и считает, что законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, переходит "красные линии".
Парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешёл все красные линии, по его поручению сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли… Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Поэтому мы решили, что сегодняшнее голосование за распродажу сельскохозяйственных земель Украины – это та красная линия, которую переступили, несмотря на стремление украинского народа… Наша команда заявляет про переход партии "Батькивщина" в оппозицию", - заявила Тимошенко.

По ее словам, политсила передала в Конституционный суд представление о разъяснении 13 статьи конституции, в которой говорится, что земля, находящаяся в пределах территории Украины, является объектом права собственности украинского народа. "Как может так быть, чтобы в то время, когда конституция четко говорит, что земля – это собственность украинского народа, чтобы ее без референдума, по сути, распродавали", - заявила Тимошенко. Она отметила, что намерена оспорить в суде голосование за законопроект в первом чтении.
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 16:36
Хрен вам и свинья в гробу. Украинцы обругали идею продажи земли иностранцам
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
15170001
Обсудить 1
МВФВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Рекомендуем
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Крым. Ялта. Вид на набережную
В Киеве раскрыли планы по "возвращению" Крыма
Ведущая программы новостей Первого канала Екатерина Андреева
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Отец погибшего Алеши Шимко Роман во время предварительных слушаний по делу Ольги Алисовой в Железнодорожном суде. 21 августа 2017
Отец "пьяного" мальчика из Балашихи прокомментировал освобождение Алисовой
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины поблагодарил депутатов за поддержку проекта о рынке земли
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев прокомментировал заявление Коломойского об отношениях с Москвой
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Песков: говорить о возможной двусторонней встрече Путина и Зеленского рано
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Лента новостейМолния