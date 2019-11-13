Тимошенко заявила, что "Батькивщина" переходит в оппозицию

КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Лидер фракции Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила переходит в оппозицию и считает, что законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, переходит "красные линии".

Парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский перешёл все красные линии, по его поручению сегодня проголосован в первом чтении закон о распродаже сельскохозяйственной земли… Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Поэтому мы решили, что сегодняшнее голосование за распродажу сельскохозяйственных земель Украины – это та красная линия, которую переступили, несмотря на стремление украинского народа… Наша команда заявляет про переход партии "Батькивщина" в оппозицию", - заявила Тимошенко.

По ее словам, политсила передала в Конституционный суд представление о разъяснении 13 статьи конституции, в которой говорится, что земля, находящаяся в пределах территории Украины, является объектом права собственности украинского народа. "Как может так быть, чтобы в то время, когда конституция четко говорит, что земля – это собственность украинского народа, чтобы ее без референдума, по сути, распродавали", - заявила Тимошенко. Она отметила, что намерена оспорить в суде голосование за законопроект в первом чтении.