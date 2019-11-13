Премьер Украины поблагодарил депутатов за поддержку проекта о рынке земли

КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельхозземель, и выразил мнение, что этот день "войдет в историю".
Парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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"Тринадцатое ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все. Спасибо коллегам-депутатам за поддержку!" - написал Гончарук в Facebook.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.