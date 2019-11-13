ГД в конце ноября получит итоги оценки ущерба, нанесенного Крыму Украиной

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. Позже ГД на портале госзакупок разместила тендер на выполнение соответствующего исследования.

"Мы же сделали заказ на исследование по этому вопросу. В конце ноября мы как раз должны получить результаты (исследования). После этого мы продолжаем нашу деятельность. В декабре обязательно будет заседание", - сказал Мельников.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".