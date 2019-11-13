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РИА Новости

ГД в конце ноября получит итоги оценки ущерба, нанесенного Крыму Украиной

17:04 13.11.2019 (обновлено: 17:05 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рабочая группа Госдумы по оценке ущерба, нанесенного Крыму за время нахождения в составе Украины, в конце ноября получит результаты исследования по этому вопросу, следующее заседание должно состояться в декабре, сообщил РИА Новости руководитель группы, первый вице-спикер ГД Иван Мельников.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовету Крыма. Позже ГД на портале госзакупок разместила тендер на выполнение соответствующего исследования.
"Мы же сделали заказ на исследование по этому вопросу. В конце ноября мы как раз должны получить результаты (исследования). После этого мы продолжаем нашу деятельность. В декабре обязательно будет заседание", - сказал Мельников.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Госдума РФИван МельниковКрымУкраинаЭкономика
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