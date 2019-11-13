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РИА Новости

В Петербурге две машины за один день застряли под "мостом глупости"

16:54 13.11.2019 (обновлено: 18:12 13.11.2019)
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© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Авария с двумя автомобилями под "Мостом глупости" в Санкт-Петрбурге
Авария с двумя автомобилями под Мостом глупости в Санкт-Петрбурге
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряли сразу грузовик и автобус, сообщается в официальном аккаунте моста в твиттере, который ведет общественный активист Олег Шляхтин.
"Забыли уже про мостик, наверное? А я про вас не забыл. И про "Газели" тоже. У нас 173-й", — говорится в сообщении.
Часом позже появился твит о 174-й машине, которой не удалось миновать мост, — и это оказался автобус. Видео, опубликованное в аккаунте, свидетельствует, что он не получил повреждений.
Мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2009 году и передали в эксплуатацию в 2014-м. За статистику инцидентов с "Газелями", не вписавшимися в подмостовой проезд, сооружение получило народное название "мост глупости".
Летом, после того как число застрявших машин достигло 150, перед мостом установили дополнительные информационные щиты о допустимых габаритах и ограничители, а также нанесли светоотражающую разметку и смонтировали "лежачего полицейского". Но, несмотря на это, "Газели" продолжают застревать.
Комментариями городских властей о возможности дальнейшего оборудования моста дополнительными предупреждающими знаками РИА Новости пока не располагает.
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27 июня 2018, 10:54
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