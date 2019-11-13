В Петербурге две машины за один день застряли под "мостом глупости"

Авария с двумя автомобилями под "Мостом глупости" в Санкт-Петрбурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Под "мостом глупости" в Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряли сразу грузовик и автобус, сообщается в официальном аккаунте моста в твиттере , который ведет общественный активист Олег Шляхтин.

"Забыли уже про мостик, наверное? А я про вас не забыл. И про "Газели" тоже. У нас 173-й", — говорится в сообщении.

К Газельке пристроился рядом автобус. Он решил стать 174м!

Фото от канала Мегаполис в ТГ pic.twitter.com/n1j1T8aPcX — Мост глупости (@FoolsBridge) November 13, 2019

Часом позже появился твит о 174-й машине, которой не удалось миновать мост, — и это оказался автобус. Видео, опубликованное в аккаунте, свидетельствует, что он не получил повреждений.

Мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги построили в 2009 году и передали в эксплуатацию в 2014-м. За статистику инцидентов с "Газелями", не вписавшимися в подмостовой проезд, сооружение получило народное название "мост глупости".

Летом, после того как число застрявших машин достигло 150, перед мостом установили дополнительные информационные щиты о допустимых габаритах и ограничители, а также нанесли светоотражающую разметку и смонтировали "лежачего полицейского". Но, несмотря на это, "Газели" продолжают застревать.