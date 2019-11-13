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РИА Новости

Суд арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к убийству судьи

16:48 13.11.2019 (обновлено: 17:29 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Вересов в суде
Алексей Вересов в суде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова, обвиняемого в призывах в интернете к убийству судьи московского суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Вересову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 января", - огласила решение судья Юлия Сафина.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе следователя. По его словам, данная мера необходима, чтобы "обеспечить безопасность участников процесса и их родственников, а также сохранить тайну следствия". Прессу допустили лишь до оглашения решения.
"Мы будем обжаловать это решение. Что касается вопроса, признает ли он вину, то сейчас я не могу ничего пояснить, мне с ним не удалось пообщаться на этот счет, хотя мы и просили суд отложить заседание и дать нам время... Естественно, Вересов был шокирован, когда его задержали, ему не дали забрать личные вещи и повезли в Москву", - рассказал журналистам адвокат Мансур Гильманов.
Вересову 12 ноября было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его".
По схожим обстоятельствам в одно время с Вересовым был задержан и Сергей Половец. По данным СК, он подозревается в угрозе убийством или причинением вреда судье (296 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета РФ в аэропорту Внуково
Вчера, 12:57
Подозреваемого в угрозах судье задержали при попытке покинуть Россию
Как объяснил журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, спорный твит действительно был - Половец в Twitter репостнул запись о судье одного из столичных судов Алексея Криворучко, вместе с ней к нему на страницу попал и комментарий к той же записи, добавленный его товарищем Евгением Ерзуновым, в котором СК увидел угрозу судье.
Этими сведениями Половец поделился и со следователями, "изобличив Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вскоре он был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу. Следствие намерено предъявить ему обвинение по статье 296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).
В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
Алексей Вересов доставлен в здание СК России для проведения следственных действий
12 ноября, 18:57
Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновАлексей КриворучкоСледственный комитет РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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