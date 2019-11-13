Суд арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к убийству судьи

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова, обвиняемого в призывах в интернете к убийству судьи московского суда, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Вересову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 11 января", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе следователя. По его словам, данная мера необходима, чтобы "обеспечить безопасность участников процесса и их родственников, а также сохранить тайну следствия". Прессу допустили лишь до оглашения решения.

"Мы будем обжаловать это решение. Что касается вопроса, признает ли он вину, то сейчас я не могу ничего пояснить, мне с ним не удалось пообщаться на этот счет, хотя мы и просили суд отложить заседание и дать нам время... Естественно, Вересов был шокирован, когда его задержали, ему не дали забрать личные вещи и повезли в Москву", - рассказал журналистам адвокат Мансур Гильманов.

Вересову 12 ноября было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его".

По схожим обстоятельствам в одно время с Вересовым был задержан и Сергей Половец. По данным СК, он подозревается в угрозе убийством или причинением вреда судье (296 УК РФ).

Как объяснил журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, спорный твит действительно был - Половец в Twitter репостнул запись о судье одного из столичных судов Алексея Криворучко, вместе с ней к нему на страницу попал и комментарий к той же записи, добавленный его товарищем Евгением Ерзуновым, в котором СК увидел угрозу судье.

Этими сведениями Половец поделился и со следователями, "изобличив Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщала официальный представитель СК России Светлана Петренко. Вскоре он был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу. Следствие намерено предъявить ему обвинение по статье 296 УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".