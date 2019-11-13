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РИА Новости

Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключили от света из-за долгов

16:30 13.11.2019 (обновлено: 17:37 13.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПЯТИГОРСК, 13 ноя — РИА Новости. Дом семьи Арашуковых в Ставрополе отключили из-за долгов за электроэнергию, сообщил РИА Новости источник в сбытовой компании региона.
"Это рядовая ситуация, как только долг в размере 181 тысячи рублей будет погашен, электричество восстановят", — сказал собеседник агентства.
В конце января Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. В тот же день в Санкт-Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Все обвинения Арашуковы отвергают.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковРоссияСтавропольПроисшествия
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