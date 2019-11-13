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РИА Новости

В ГД не исключили, что Коломойский может стать переговорщиком с Россией

16:23 13.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бизнесмен Игорь Коломойский в дальнейшем может получить полномочия для ведения переговоров с Россией по восстановлению отношений двух стран, его заявления о необходимости их улучшения могут являться подготовкой к этому процессу, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее украинский бизнесмен и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. "Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения", - заявил Коломойский в интервью газете New York Times, сравнивая Россию и Украину.
"Думаю, руководство Украины аплодирует Коломойскому за то, что он выполнит всю основную работу по подготовке переговоров с Россией о восстановлении отношений. Получается, что они чисты перед националистами, и ведь не они, а Коломойский призывает к установлению мира. Если официальная Москва согласится, то Коломойский тут же получит все необходимые полномочия для ведения переговоров. А если не сложится, то это было всего лишь частное мнение скандального бизнесмена", - сказал Бальбек РИА Новости.
Сейчас, считает депутат, "идет игра в прифронтовой зоне", учитывая, что и у самого Коломойского есть определенные интересы в России.
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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