В ГД не исключили, что Коломойский может стать переговорщиком с Россией

"Думаю, руководство Украины аплодирует Коломойскому за то, что он выполнит всю основную работу по подготовке переговоров с Россией о восстановлении отношений. Получается, что они чисты перед националистами, и ведь не они, а Коломойский призывает к установлению мира. Если официальная Москва согласится, то Коломойский тут же получит все необходимые полномочия для ведения переговоров. А если не сложится, то это было всего лишь частное мнение скандального бизнесмена", - сказал Бальбек РИА Новости.