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РИА Новости

Совфед уделяет большое внимание повышению роли женщин в обществе

16:23 13.11.2019
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© Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВстреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности
© Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам повышения роли женщин в обществе. Об этом заявила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко на встрече с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Мероприятие входило в план работы совета Евразийского женского форума. Участницы обсудили роль женщин в развитии частной, институциональной благотворительности и корпоративной социальной ответственности.
Так, спикер СФ напомнила, что благодаря поддержке президента России в стране принята национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. А мощным импульсом для дальнейшего успешного развития этой повестки Матвиенко считает проведение в стране Евразийского женского форума, которое было инициировано Советом Федерации.
"Форум зарекомендовал себя в качестве крупнейшей площадки по развитию международного сотрудничества женщин, обмену опытом и продвижению женских инициатив", – подчеркнула она.
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