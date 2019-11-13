Совфед уделяет большое внимание повышению роли женщин в обществе

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совет Федерации уделяет постоянное внимание вопросам повышения роли женщин в обществе. Об этом заявила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко на встрече с женщинами – лидерами корпоративной благотворительности, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Мероприятие входило в план работы совета Евразийского женского форума. Участницы обсудили роль женщин в развитии частной, институциональной благотворительности и корпоративной социальной ответственности.

Так, спикер СФ напомнила, что благодаря поддержке президента России в стране принята национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. А мощным импульсом для дальнейшего успешного развития этой повестки Матвиенко считает проведение в стране Евразийского женского форума, которое было инициировано Советом Федерации.