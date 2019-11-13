В Кремле оценили динамику подготовки саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле видят позитивную динамику в подготовке к саммиту в "нормандском формате", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы констатируем позитивную динамику по ряду направлений подготовки "нормандского формата", - сказал Песков.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц в нормандском формате (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе, но конкретные даты назвать отказался.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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