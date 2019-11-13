Эксперт назвала самые полезные орехи для тех, кто занимается спортом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала , что особенную пользу для спортсменов представляют грецкие и бразильские орехи , фундук, фисташки и миндаль.

Она напомнила, что во время тренировок организм работает в интенсивном режиме, поэтому очень важно уделять внимание здоровому питанию.

По ее словам, орехи являются отличным перекусом благодаря большому количеству клетчатки, витаминов (С, Е, РР, В1, В2), и минеральных веществ, в том числе калия, фосфора, кальция, магния и железа.

"Они содержат высокоценные жидкие жиры, в которых преобладают ненасыщенные жирные кислоты (наиболее богаты жирами фундук и грецкий орех). Белки орехов полноценны, содержат все незаменимые аминокислоты". Екатерина Чердакова