Эксперт назвала самые полезные орехи для тех, кто занимается спортом

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказала, что особенную пользу для спортсменов представляют грецкие и бразильские орехи, фундук, фисташки и миндаль.
Она напомнила, что во время тренировок организм работает в интенсивном режиме, поэтому очень важно уделять внимание здоровому питанию.
11 ноября, 10:17Названы продукты, ускоряющие обмен веществ
По ее словам, орехи являются отличным перекусом благодаря большому количеству клетчатки, витаминов (С, Е, РР, В1, В2), и минеральных веществ, в том числе калия, фосфора, кальция, магния и железа.
"Они содержат высокоценные жидкие жиры, в которых преобладают ненасыщенные жирные кислоты (наиболее богаты жирами фундук и грецкий орех). Белки орехов полноценны, содержат все незаменимые аминокислоты".
Ранее Роспотребнадзор составил список самых полезных орехов, в который вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль. В ведомстве посоветовали есть их один-два раза в неделю.