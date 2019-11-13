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РИА Новости

В Ленинградской области мам научат вести бизнес

15:44 13.11.2019 (обновлено: 15:52 13.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина с ребенком на руках
Женщина с ребенком на руках
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительницы Ленинградской области смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант на открытие собственного бизнеса, сообщается на официальном сайте региона. В области стартует федеральный образовательный проект поддержки предпринимательства "Мама-предприниматель".
Тренинги будут проходить с 25 по 29 ноября во Всеволожском районе. Курс разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. На занятиях их будут учить, как начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.
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Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница проекта получит грант в размере 100 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 18 ноября включительно.
В Ленинградской области проект проводится уже во второй раз.
Поддержка женского предпринимательства реализуется в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" и национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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