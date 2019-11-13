В Ленинградской области мам научат вести бизнес

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жительницы Ленинградской области смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант на открытие собственного бизнеса, сообщается на официальном сайте региона. В области стартует федеральный образовательный проект поддержки предпринимательства "Мама-предприниматель".

Тренинги будут проходить с 25 по 29 ноября во Всеволожском районе. Курс разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. На занятиях их будут учить, как начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.

Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница проекта получит грант в размере 100 тысяч рублей. Подать заявку на участие можно на сайте mama-predprinimatel.ru до 18 ноября включительно.

В Ленинградской области проект проводится уже во второй раз.