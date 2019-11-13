Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-13T15:40Z
https://ria.ru/20191113/1560890750.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150789/18/1507891883_0:71:1884:1131_1036x0_80_0_0_0c9451cd4c4ddc4388632ecc8e091a82.jpg
РИА Новости

Ученые используют внутренние ресурсы организма для борьбы с ВИЧ

15:40 13.11.2019
488
© NIAID/NIHИзображение Т-лимфоцита человека, полученное методом сканирующей электронной микроскопии
Изображение Т-лимфоцита человека, полученное методом сканирующей электронной микроскопии
© NIAID/NIH
Изображение Т-лимфоцита человека, полученное методом сканирующей электронной микроскопии
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские ученые выяснили, что метод иммунотерапии на основе чекпойнт-ингибиторов, применяемый при лечении рака, можно использовать и при терапии ВИЧ-больных. Описание модели опубликовано в журнале PLOS Computational Biology.
Сегодня лечение ВИЧ-больных основано на применении высокоактивной антивирусной терапии, которая помогает сдерживать размножение вирусов и таким образом снижает уровень инфекции, но не восстанавливает иммунную систему. Возникающая вследствие этого недостаточная защита организма ведет к осложнениям и усугублению состояния больного.
Ученые из России и Испании изучили, как можно активизировать иммунные клетки в рамках терапии ВИЧ-больных. В работе принимали участие сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН, а также лаборатории инфекционной биологии Университета Помпеу Фабра (Барселона, Испания) и Каталонского института исследований и повышения квалификации (Барселона, Испания). Работа поддержана Российским научным фондом.
Центральную роль в защите организма при вирусных инфекциях и раковых заболеваниях играют Т-лимфоциты. Среди Т-клеток существует своя специализация: Т-хелперы распознают чужеродные агенты на поверхности иммунных клеток, а Т-киллеры, привлеченные их сигналами, устраняют угрозу.
Лаборатория иммуноферментных исследований
7 ноября, 06:39
Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ
ВИЧ-инфицированные, как и раковые больные, испытывают сильнейшую нагрузку на иммунитет. Но если при терапии рака Т-хелперы погибают после курса химиотерапии, то при ВИЧ они умирают из-за вируса, который в них размножается.
Как и все клетки нашего организма, Т-лимфоциты возникают из клеток-предшественников, не имеющих четкой специализации. На определенных этапах клеточного цикла клетки проходят так называемые контрольные точки, или чекпойнты, где клетка "проверяется" на отсутствие повреждений. Если с клеткой не все в порядке, запускается процесс их подавления вплоть до гибели. Одной из таких пропускных точек служит узнавание рецепторами контрольной точки PD-L1 на поверхности Т-клеток. При терапии опухолей с помощью антител блокируются рецепторы контрольной точки, что усиливает процесс деления Т-клеток.
Авторы исследования выдвинули гипотезу о том, что использование "подавителей" контрольных точек может помочь и при терапии ВИЧ-инфицированных больных. Неочевидность этого результата была связана с тем, что восстановление Т-клеток имеет двоякий эффект: с одной стороны, усиливается контроль за инфекцией с помощью Т-киллеров, а с другой — увеличивается число Т-хелперов, в которых и размножается ВИЧ.
Для проверки гипотезы ученые выделили у пяти пациентов Т-клетки и наблюдали за их делением в присутствии "подавителя" рецепторов PD-L1 и без него. Оказалось, что блокада чекпойнта оказывает положительное влияние на рост популяции Т-лимфоцитов. Количество делений оценивали с помощью маркировки клеток флуоресцентным красителем.
Полученные результаты легли в основу математической модели терапии ВИЧ на основе подавления регуляторных рецепторов иммунных клеток. Благодаря ей ученые предсказали эффект воздействия блокады на общий уровень вирусной нагрузки и восстановление количества здоровых Т-хелперов.
© Геннадий БочаровСхема модели жизненного цикла и функционирования Т-лимфоцитов при ВИЧ-инфекции
Схема модели жизненного цикла и функционирования Т-лимфоцитов при ВИЧ-инфекции
© Геннадий Бочаров
Схема модели жизненного цикла и функционирования Т-лимфоцитов при ВИЧ-инфекции
"Мы разработали математическую модель, позволяющую исследовать эффект иммунотерапии антителами, блокирующими активность рецептора PD-L1. С ее помощью мы сможем предсказать клинические результаты такой терапии для пациентов с различными вариантами течения ВИЧ-инфекции с учетом индивидуальных показателей иммунного реагирования. Полученные результаты свидетельствуют о том, что PD-L1-иммунотерапия должна иметь благоприятный эффект для большинства ВИЧ-инфицированных больных", — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда слова Геннадия Бочарова, руководителя исследования, ведущего научного сотрудника Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН и профессора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова
Ученые считают, что использованный ими подход может быть расширен на другие виды иммунотерапии и является важным шагом вперед в направлении персонализированных стратегий лечения инфекционных заболеваний и рака.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
23 октября, 19:39
Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение
222001
Обсудить 0
РИА НаукаРоссийский научный фондЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
Рекомендуем
Лимфоцит в кровеносном сосуде
Функции не до конца понятны. В человеческом теле нашли странные клетки
Орбитальная научная станция Мир, 29 января 1998
Ветеран ФСБ: Запад пытался внедрить шпиона на советскую орбитальную станцию
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
Девушка курит электронную сигарету
Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на организм
Работа мозга
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Разработчики показали будущих "детей" робота "Федора"
Продажа орехов и сухофруктов
Эксперт назвала самые полезные орехи для тех, кто занимается спортом
Так художник представил себе «бороду» из темной материи, окружающую Землю
Ученые ищут антивещество и темную материю в одном эксперименте
Дети играют в детском саду
Ученые выяснили, когда у человека появляется чувство справедливости
Искусственный интеллект
СБ предложил развивать искусственный интеллект для оценки нацбезопасности
Флаг Украины в центре Киева
Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма
Исправительная колония, Украина
Волонтер из Санкт-Петербурга рассказал о пытках в украинских тюрьмах
Отдыхающие гуляют в парке Серебряный бор в Москве
Синоптики пообещали россиянам "зимнее бабье лето"
Автомобиль прокуратуры России
В Иваново осудили мужчину, дважды пытавшегося отравить отца из-за квартиры
Сергей Глазьев
Глазьев призвал бороться с долларом как с "токсичным инструментом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
01:37Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году
01:35Трамп заявил, что у Эрдогана хорошие отношения с курдами
01:34Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
01:33Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*
01:31Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
01:29Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
Лента новостейМолния