ВОЗ запустила пилотную программу оценки новых инсулиновых лекарств

ЖЕНЕВА, 13 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения запустила пилотную программу оценки новых инсулиновых препаратов против диабета, рассчитывает, что это поможет снизить цены на основные препараты для диабетиков, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в среду.

По данным ВОЗ, в мире проживает 420 миллионов человек, больных диабетом. Из них 20 миллионов человек имеют диабет первого типа и вынуждены постоянно принимать инсулин. Среди тех, кто имеет второй тип диабета, свыше 32 миллионов человек должны также постоянно принимать инсулин, но не имеют для этого возможностей из-за высоких цен на лекарство.

В этой связи ВОЗ в среду начала пилотную программу по сертификации новых инсулиновых препаратов. Лекарства будут оценивать по качеству, безопасности и эффективности, после чего эксперты ВОЗ выдадут свои рекомендации о возможности для государств или международных организаций закупать новую продукцию.

"Мы собрали данные из 24 стран. И обнаружили, что инсулин для людей доступен только в 61% медицинских учреждений. И если мы посмотрим на цены, в ряде стран стоимость месячного курса составляет от 15 до 22% от месячного дохода. Предварительная оценка инсулина для человека даст возможность для дополнительных компаний показать, что их продукция соответствуют международным стандартам производства и контроля", - заявила Имер Кук, директор отдела ВОЗ по регулированию лекарств и других технологий в области здоровья.

По ее словам, в настоящее время на рынке появляются все новые производители инсулина для человека, которые заинтересованы в том, чтобы их продукция получила международную оценку.

"Мы надеемся, что увеличение количества поставщиков инсулина с подтвержденным качеством приведет к большему разбросу цен. Мы также уверены, что конкуренция приведет к снижению цен. Таким образом, страны получат больший выбор продуктов по более доступным ценам", - добавила она.