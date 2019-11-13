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РИА Новости

Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма

15:24 13.11.2019 (обновлено: 15:25 13.11.2019)
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Флаг Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины в центре Киева. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Концепция национальной модели переходного правосудия, которое должно действовать в рамках возвращения территорий Донбасса и Крыма уже разработана, сообщила в среду на брифинге первый заместитель "постпреда президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Дарья Свиридова.
Ранее Руслан Рябошапка, занимавший должность заместителя главы офиса президента Украины, заявил, что рабочая группа по вопросам реинтеграции оккупированных территорий будет разрабатывать стратегию по возвращению неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма, ожидается, что к 2020 году будет наработан первый пакет инициатив главы государства. По его словам, будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.
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"У нас уже есть наработанная концепция национальной модели переходного правосудия, которая разработана совместно с большим количеством экспертов, с привлечением правозащитных и общественных организаций… сегодня практически драфт такой дорожной карты уже разработан и обрабатывается нами в рамках комиссии", - сказала Свиридова. Трансляция велась на странице офиса президента Украины в Facebook.
Она уточнила, что работа ведется в рамках комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, вскоре документ будет презентован общественности.
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