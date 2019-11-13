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РИА Новости

В Киеве переименовали две улицы в честь нацистских коллаборантов

14:52 13.11.2019 (обновлено: 15:52 13.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции националистов в Киеве
Участник акции националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участник акции националистов в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киевский городской совет переименовал две улицы в честь нацистских коллаборантов, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Одна из улиц теперь носит имя Ивана Павленко — командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС, вторая — активиста "Организации украинских националистов" (чье боевое крыло УПА* запрещено в России) Нила Хасевича.

"Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады", — прокомментировал Долинский в фейсбуке.

Павленко он назвал массовым убийцей, палачом, карателем и военным преступником и напомнил, что военный получил награду от нацистов — "Отличие за храбрость для представителей восточных народов".
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Хасевича Долинский охарактеризовал как организатора убийств евреев, украинцев и белорусов, а также автора антисемитских карикатур. Позднее в УПА* он принимал участие в организации массовых убийств поляков.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Ситуация на УкраинеЭдуард ДолинскийПетр ПорошенкоОрганизация украинских националистовСтепан БандераКиевУкраинаВ мире
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