В Киеве переименовали две улицы в честь нацистских коллаборантов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эдуард Долинский . Киевский городской совет переименовал две улицы в честь нацистских коллаборантов, заявил глава Украинского еврейского комитета

Одна из улиц теперь носит имя Ивана Павленко — командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС, вторая — активиста "Организации украинских националистов" (чье боевое крыло УПА* запрещено в России) Нила Хасевича.

"Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады", — прокомментировал Долинский в фейсбуке.

Павленко он назвал массовым убийцей, палачом, карателем и военным преступником и напомнил, что военный получил награду от нацистов — "Отличие за храбрость для представителей восточных народов".

Хасевича Долинский охарактеризовал как организатора убийств евреев, украинцев и белорусов, а также автора антисемитских карикатур. Позднее в УПА* он принимал участие в организации массовых убийств поляков.

В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко присвоил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.