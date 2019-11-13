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РИА Новости

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

14:45 13.11.2019 (обновлено: 18:20 13.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
"Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", — сказал он.
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Но США, добавил Коломойский, "заставляют Украину воевать", хотя и не собираются принимать ее в НАТО.
"Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", — считает бизнесмен.
Он также обвинил США в том, что они используют Украину для ослабления геополитического соперника и ведения "войны против России" "до последнего украинца".
Восстановление отношений с Россией необходимо для экономического выживания Украины, уверен Коломойский.

"Вот пройдет пять-десять лет, и о крови забудут".

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
украинский предприниматель
Предприниматель, чье состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов, считается одним из богатейших украинцев. Нынешнего президента Владимира Зеленского неоднократно обвиняли в том, что он пользуется покровительством Коломойского, однако и сам глава государства, и бизнесмен отвергали подобные обвинения.
В России против Коломойского, которого некоторые СМИ называют спонсором Евромайдана и войны в Донбассе, возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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В июне 2017 года Коломойский покинул Украину и жил в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. На родину он вернулся 16 мая этого года, незадолго до инаугурации Зеленского.
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Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Этот "весельчак", спонсировал и продолжает спонсировать несколько националистических движений в Украине. Которые убивают дончан, сносят памятники, притесняют русско говорящих граждан. Нам зачем такой подарок в союзники? Или за деньги готовы опять предать людей на Донбассе, память погибших в Одессе.......
13 ноября, 15:10
Стас Титов
5296118154565
...нельзя не приветствовать призывы к миру, пусть даже они исходят от такой шельмы как Коломойский..
13 ноября, 15:03
bolbot777
18332011149
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