Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

"Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", — сказал он.

Но США, добавил Коломойский, "заставляют Украину воевать", хотя и не собираются принимать ее в НАТО.

"Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", — считает бизнесмен.

Он также обвинил США в том, что они используют Украину для ослабления геополитического соперника и ведения "войны против России" "до последнего украинца".

Восстановление отношений с Россией необходимо для экономического выживания Украины, уверен Коломойский.

"Вот пройдет пять-десять лет, и о крови забудут". Игорь Коломойский украинский предприниматель украинский предприниматель

Предприниматель, чье состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов, считается одним из богатейших украинцев. Нынешнего президента Владимира Зеленского неоднократно обвиняли в том, что он пользуется покровительством Коломойского, однако и сам глава государства, и бизнесмен отвергали подобные обвинения.

В России против Коломойского, которого некоторые СМИ называют спонсором Евромайдана и войны в Донбассе, возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.