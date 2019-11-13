Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
"Они в любом случае сильнее. Нам нужно улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать", — сказал он.
Но США, добавил Коломойский, "заставляют Украину воевать", хотя и не собираются принимать ее в НАТО.
"Нет необходимости тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия с удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор", — считает бизнесмен.
Он также обвинил США в том, что они используют Украину для ослабления геополитического соперника и ведения "войны против России" "до последнего украинца".
Восстановление отношений с Россией необходимо для экономического выживания Украины, уверен Коломойский.
"Вот пройдет пять-десять лет, и о крови забудут".
Предприниматель, чье состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов, считается одним из богатейших украинцев. Нынешнего президента Владимира Зеленского неоднократно обвиняли в том, что он пользуется покровительством Коломойского, однако и сам глава государства, и бизнесмен отвергали подобные обвинения.
В России против Коломойского, которого некоторые СМИ называют спонсором Евромайдана и войны в Донбассе, возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
В июне 2017 года Коломойский покинул Украину и жил в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. На родину он вернулся 16 мая этого года, незадолго до инаугурации Зеленского.