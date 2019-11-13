Гуманитарная подгруппа по Донбассу отменила видеоконференцию в среду

КИЕВ, 13 ноя. - РИА Новости. Видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу в среду не состоится из-за отсутствия поддержки всех участников, заявила в среду глава киевской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

Ранее Киев предложил провести заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в режиме видеоконференции 13 ноября, поскольку во вторник по техническим причинам оно не состоялось.

"Я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников", - написала Лутковская в среду на своей странице в Facebook.

Лутковская также сообщила, что ей жаль, что "в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ".

По ее словам, из-за отмены видеоконференции стороны не смогут обсудить вопросы взаимного освобождения, поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, и открытия новых пунктов пропуска. Лутковская также сказала, что продолжит настаивать на встрече представителей гуманитарной подгруппы в любом формате.

По ее словам, из-за отмены видеоконференции стороны не смогут обсудить вопросы взаимного освобождения, поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, и открытия новых пунктов пропуска.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.