Гуманитарная подгруппа по Донбассу отменила видеоконференцию в среду

КИЕВ, 13 ноя. - РИА Новости. Видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу в среду не состоится из-за отсутствия поддержки всех участников, заявила в среду глава киевской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.
Ранее Киев предложил провести заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в режиме видеоконференции 13 ноября, поскольку во вторник по техническим причинам оно не состоялось.
"Я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников", - написала Лутковская в среду на своей странице в Facebook.
Лутковская также сообщила, что ей жаль, что "в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ".
По ее словам, из-за отмены видеоконференции стороны не смогут обсудить вопросы взаимного освобождения, поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, и открытия новых пунктов пропуска. Лутковская также сказала, что продолжит настаивать на встрече представителей гуманитарной подгруппы в любом формате.
По ее словам, из-за отмены видеоконференции стороны не смогут обсудить вопросы взаимного освобождения, поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, и открытия новых пунктов пропуска.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.