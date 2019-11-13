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РИА Новости

Гуманитарная подгруппа по Донбассу отменила видеоконференцию в среду

14:40 13.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВалерия Лутковская
Валерия Лутковская
© Sputnik / Виктор Толочко
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Валерия Лутковская. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя. - РИА Новости. Видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу в среду не состоится из-за отсутствия поддержки всех участников, заявила в среду глава киевской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.
Ранее Киев предложил провести заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу в режиме видеоконференции 13 ноября, поскольку во вторник по техническим причинам оно не состоялось.

"Я получила письмо от нашего модератора, что видеоконференция отменена, потому что не нашла поддержки у всех участников", - написала Лутковская в среду на своей странице в Facebook.

Лутковская также сообщила, что ей жаль, что "в этом процессе Украина не может рассчитывать даже на поддержку со стороны представителя ОБСЕ".
По ее словам, из-за отмены видеоконференции стороны не смогут обсудить вопросы взаимного освобождения, поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, и открытия новых пунктов пропуска. Лутковская также сказала, что продолжит настаивать на встрече представителей гуманитарной подгруппы в любом формате.
По ее словам, из-за отмены видеоконференции стороны не смогут обсудить вопросы взаимного освобождения, поиска и передачи тел тех, кто считается пропавшим без вести, и открытия новых пунктов пропуска.
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