Минэкономики Украины оценило теневой оборот земли в стране в $400 миллионов

КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения на Теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения на Украине превышает 400 миллионов долларов, заявил в среду министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

Парламент Украины на заседании в среду приступил к рассмотрению в первом чтении законопроектов о рынке земли. Президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена. В то же время оппозиция и националисты проводят митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.

"Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не дает стране развиваться. Его объем сейчас достигает 10 миллиардов гривен (около 409 миллионов долларов)", - написал Милованов на своей странице в Facebook

По его словам, суть теневого рынка заключается в передаче земли в аренду на 49 лет. Министр отметил, что за последние два года на таких условиях сдано в аренду 460 тысяч гектаров. В таком случае собственник земли получает небольшие средства, а земля истощается. Милованов также написал, что введение рынка земли позволит вывести земельный сектор из тени.