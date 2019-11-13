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РИА Новости

Минэкономики Украины оценило теневой оборот земли в стране в $400 миллионов

14:32 13.11.2019 (обновлено: 14:33 13.11.2019)
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© Фото : Киевская школа экономикиМинистр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
© Фото : Киевская школа экономики
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Архивное фото
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения на Украине превышает 400 миллионов долларов, заявил в среду министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Парламент Украины на заседании в среду приступил к рассмотрению в первом чтении законопроектов о рынке земли. Президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена. В то же время оппозиция и националисты проводят митинг у здания Верховной рады, чтобы не допустить снятия запрета на продажу земли.
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"Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не дает стране развиваться. Его объем сейчас достигает 10 миллиардов гривен (около 409 миллионов долларов)", - написал Милованов на своей странице в Facebook.
По его словам, суть теневого рынка заключается в передаче земли в аренду на 49 лет. Министр отметил, что за последние два года на таких условиях сдано в аренду 460 тысяч гектаров. В таком случае собственник земли получает небольшие средства, а земля истощается. Милованов также написал, что введение рынка земли позволит вывести земельный сектор из тени.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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